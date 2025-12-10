দুই হত্যা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য সাবিনাকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো

দুই হত্যা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য সাবিনাকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো
সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাবিনা আক্তার তুহিনকে মিরপুর থানার পৃথক দুই হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত।
পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আলম আজ বুধবার এই আদেশ দেন।
ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক রফিকুল ইসলাম জানান, জুলাই আন্দোলনের মামলায় মিরপুর থানা এলাকায় মোক্তাকিন বিল্লাহ ও আশরাফুল ইসলাম হত্যার পৃথক দুই মামলায় সাবিনা আক্তারকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা।
আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সাবিনা আক্তারকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। তাঁর উপস্থিতিতে আবেদন দুটি মঞ্জুর করেন আদালত।
মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই মিরপুর ১০–এর ফায়ার সার্ভিসের সামনে আন্দোলনে অংশ নেন মো. মোক্তাকিন বিল্লাহ। ঘটনার দিন বিকাল চারটায় তার মাথায় গুলি লাগে। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরের দিন ভোর সাড়ে চারটায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এ ঘটনায় গত বছরের ৭ সেপ্টেম্বর মিরপুর থানায় একটি হত্যা মামলা হয়। এ মামলায় সাবিনা আক্তারকে ৮ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি করা হয়েছে।
অপর মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৪ আগস্ট রাজধানীর মিরপুর এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন মো. আশরাফুল ইসলাম। সন্ধ্যা সাতটার দিকে গুলিবিদ্ধ হন। পরে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় গত বছরের ২২ সেপ্টেম্বর মিরপুর থানায় একটি হত্যা মামলা হয়েছে। এ মামলায় সাবিনা আক্তারকে ১৮ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি করা হয়েছে।
এ বছরের ২২ জুন গভীর রাতে ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার বাবার বাড়ি থেকে সাবিনা আক্তারকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। পরের দিন তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।