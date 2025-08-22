বাংলাদেশ

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার কী বার্তা নিয়ে আসছেন, তিন দিনের কর্মসূচি কী

কূটনৈতিক প্রতিবেদক
ঢাকা
পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার

প্রায় ১৫ বছরের বিরতি শেষে গত এপ্রিলে ঢাকায় বৈঠকে বসেছিলেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দুই পররাষ্ট্রসচিব। ওই বৈঠকের ৯ দিন পর পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের ঢাকায় আসার কথা ছিল। কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সংঘাতের জেরে সফরটি শেষ মুহূর্তে স্থগিত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আগামীকাল শনিবার তিন দিনের সফরে ঢাকায় আসছেন ইসহাক দার।

এপ্রিলে দুই দেশের পররাষ্ট্রসচিবদের বৈঠকটিকে দেখা হয়েছিল দেড় দশকের স্থবিরতা কাটিয়ে সম্পর্ক পুনরুজ্জীবনের প্রথম ধাপ হিসেবে। আর ইসহাক দারের সফরটি পুনরুজ্জীবনের ধাপটিকে এগিয়ে নিয়ে রাজনৈতিক স্তরে তা নিবিড় করার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

শনিবার শুরু হওয়া ইসহাক দারের সফরটি হবে আগস্ট–পরবর্তী বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর পাকিস্তানের মন্ত্রিসভার তৃতীয় সদস্যের ঢাকায় আগমন। গত জুলাইয়ে ঢাকায় আসেন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভী। আর গত বুধবার ঢাকায় এসেছেন পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, তিন দিনের এই সফরে ইসহাক দার বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। এরই অংশ হিসেবে তিনি বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে তাঁর গুলশানের বাসায় দেখা করতে যাবেন। এর পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামীর জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গেও সাক্ষাতের কথা রয়েছে ইসহাক দারের।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, সফরের দ্বিতীয় দিনে আগামী রোববার সকালে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে একান্তে এবং প্রতিনিধি পর্যায়ে বৈঠক করবেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। প্রায় দুই ঘণ্টার বৈঠক শেষে দুই দেশের মধ্যে পাঁচ থেকে ছয়টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সইয়ের জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছে।

সইয়ের জন্য চূড়ান্ত হওয়া চুক্তির তালিকায় রয়েছে দুই দেশের সরকারি ও কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের ভিসা বিলোপ চুক্তি। চূড়ান্ত হওয়া এমওইউগুলো হচ্ছে, দুই দেশের বাণিজ্যবিষয়ক জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন, সংস্কৃতি বিনিময়, দুই দেশের মধ্যে ফরেন সার্ভিস একাডেমির মধ্যে সহযোগিতা, দুই রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের সঙ্গে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (আইপিআরআই) মধ্যে সহযোগিতা।

পাকিস্তানের একটি কম খরচের (লো কস্ট) বেসরকারি উড়োজাহাজ চলাচল সংস্থা ফ্লাই জিন্নাহকে ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এরপর এয়ারসিয়াল নামের পাকিস্তানের আরেকটি বেসরকারি উড়োজাহাজ চলাচল সংস্থা বাংলাদেশে সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনার অনুমোদন পেয়েছে।

রোববার বিকেলে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার।

অন্য অনেক দেশের মতোই আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি। যেখানে ব্যবসা, বিনিয়োগের পাশাপাশি মানুষের চলাচল সুগম করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন

টেবিলে তিন অমীমাংসিত ইস্যু

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ব্যবসা, বিনিয়োগ, সংযুক্তি, কৃষি, নানা পর্যায়ে দুই দেশের লোকজনের চলাচল সুগম করাসহ দ্বিপক্ষীয় নানা বিষয় আলোচনায় থাকবে। পররাষ্ট্রসচিবদের বৈঠকের ধারাবাহিকতায় এবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনায় সম্পর্ক এগিয়ে নিতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, বোঝাপড়া ও অভিন্ন স্বার্থে জোর দেবে বাংলাদেশ। সাম্প্রতিক সময়ে উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগের সম্পর্ক যেখানে এসেছে, তা এগিয়ে নিতে হলে অমীমাংসিত বিষয়গুলোর সুরাহা জরুরি। দুই দেশের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে এই সম্পর্ক অমীমাংসিত তিন ঐতিহাসিক ইস্যুকে বাদ দিয়ে হবে না। অমীমাংসিত বিষয়গুলো হলো একাত্তরের গণহত্যার জন্য পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাওয়া, আটকে পড়া পাকিস্তানিদের প্রত্যাবাসন ও অবিভাজিত সম্পদে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা প্রদান।

জানতে চাইলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘অন্য অনেক দেশের মতোই আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি। যেখানে ব্যবসা, বিনিয়োগের পাশাপাশি মানুষের চলাচল সুগম করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। অতীতে অকারণে পাকিস্তানের সঙ্গে বৈরী সম্পর্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। আমরা সেখান থেকে বের হয়ে এসেছি। পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক করার সময় অমীমাংসিত তিন বিষয় আলোচনার টেবিলে থাকছে।’

সফরের দ্বিতীয় দিনে ইসহাক দার একটি প্রাতরাশ বৈঠক করবেন। ওই বৈঠকে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগসংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন।

মনোযোগ ব্যবসা-বাণিজ্যে

বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সম্পর্ক এগিয়ে নিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে। এই সফরে তৌহিদ হোসেন–ইসহাক দার বৈঠক শেষে দুই দেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন নিয়ে সমঝোতা স্মারক সই হবে। মূলত গ্রুপটি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ব্যবসা ও বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়টি এগিয়ে নিতে অতিরিক্ত সচিবদের নেতৃত্বাধীন কমিটি কাজ করবে। এই সফরের দ্বিতীয় দিনে ইসহাক দার একটি প্রাতরাশ বৈঠক করবেন। ওই বৈঠকে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগসংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন।

দুই দেশের মধ্যে সরাসরি পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে। ভিসার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কাটতে শুরু করেছে। পাকিস্তানের একটি কম খরচের (লো কস্ট) বেসরকারি উড়োজাহাজ চলাচল সংস্থা ফ্লাই জিন্নাহকে ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এরপর এয়ারসিয়াল নামের পাকিস্তানের আরেকটি বেসরকারি উড়োজাহাজ চলাচল সংস্থা বাংলাদেশে সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনার অনুমোদন পেয়েছে।

