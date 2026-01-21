জনগণ জাতীয় পার্টিকেই ‘না’ বলে দেবে: আখতার হোসেন

জনগণ জাতীয় পার্টিকেই ‘না’ বলে দেবে: আখতার হোসেন
আসন্ন গণভোটে জাতীয় পার্টি ফ্যাসিবাদী কায়দায় ‘না’ ভোটের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। জাতীয় পার্টির এই অবস্থানের কারণে দলটিকে জনগণ ‘না’ বলে দিতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।
বুধবার বিকেলে রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রতীক বরাদ্দ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন আখতার হোসেন। তিনি বলেন, জাতীয় পার্টি ফ্যাসিবাদের দোসর এবং তারা স্বৈরাচারী ছিল। তারা চায় না বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে দেশের উত্তরণ ঘটুক। জাতীয় পার্টি যেভাবে ফ্যাসিবাদী কায়দায় গৃহপালিত বিরোধী দল হিসেবে দেশ পরিচালনায় অংশ নিয়েছিল, সেই মনোভাব থেকেই তারা এখন ‘না’ ভোটের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।
এনসিপির এই নেতা বলেন, জাতীয় পার্টি ‘না’ ভোটের ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে তাদের ফ্যাসিবাদী চরিত্র আবারও জাতির সামনে নগ্নভাবে প্রকাশ করেছে। তারা ‘না’ ভোটের কথা বললেও জনগণ তাতে গুরুত্ব দেবে না; বরং জনগণ গণভোটকে নয়, জাতীয় পার্টিকেই ‘না’ বলে দেবে।
এ সময় দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও শঙ্কা প্রকাশ করেন আখতার হোসেন। তিনি বলেন, নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, যা পরিস্থিতির অবনতিরই বহিঃপ্রকাশ। যাঁরা ফ্যাসিবাদের দোসর এবং গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁদের গ্রেপ্তার ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হতো। এ জন্য শুরু থেকেই পুলিশ বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর দাবি জানিয়ে আসছেন বলে জানান আখতার।
এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) আসনের ১০–দলীয় জোট থেকে শাপলা কলি প্রতীকে নির্বাচন করবেন। এ আসনে অন্যদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিএনপির এমদাদুল হক ভরসা (ধানের শীষ), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-মার্ক্সবাদী প্রগতি বর্মণ তমা (কাঁচি), বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আবু সাহমা (রিকশা), বাংলাদেশ কংগ্রেসের উজ্জ্বল চন্দ্র রায় (ডাব), জাতীয় পার্টির আবু নাসের শাহ্ মো. মাহবুবার রহমান (লাঙ্গল) ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. জাহিদ হোসেন (হাতপাখা)।