গাজীপুরের কমিশনারসহ পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ ৩৮ পদে রদবদল
পুলিশ সদর দপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ ডিআইজি (প্রশাসন) পদে থাকা কাজী মো. ফজলুল করিমকে পুলিশ স্টাফ কলেজের রেক্টর হিসেবে বদলি করা হয়েছে। তবে এই পদে নতুন করে কাউকে দেওয়া হয়নি। বেশ কিছু দিন শূন্য থাকা গাজীপুর মহানগর পুলিশের (জিএমপি) কমিশনার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে শিল্পাঞ্চল পুলিশের ডিআইজি মো. ইসরাইল হাওলাদারকে।
এছাড়া ছয়টি জেলায় নতুন পুলিশ সুপার (এসপি) দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারওয়ার আলমকে গাইবান্ধায়, দিনাজপুরের পুলিশ সুপার মো. মারুফাত হোসাইনকে ফরিদপুরে, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উপকমিশনার মো. মিজানুর রহমানকে দিনাজপুরে, হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার এ এন এম সাজেদুর রহমানকে পাবনায়, ডিএমপির গৌতম কুমার বিশ্বাসকে হবিগঞ্জে এবং ডিএমপির মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেনকে নীলফামারীর পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
আজ রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পৃথক চারটি প্রজ্ঞাপনে এসব কর্মকর্তাসহ মোট ৩৮ জন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলির তথ্য জানানো হয়েছে।
বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে পুলিশ টেলিকমের ডিআইজি মো. রফিকুল হাসান গনিকে হাইওয়ে পুলিশে, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ডিআইজি মো. নজরুল ইসলামকে এবিপিএন সদর দপ্তরে, গাইবান্ধার পুলিশ সুপার নিশাত এ্যাঞ্জেলাকে পুলিশ সদর দপ্তরে, ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মো. আব্দুল জলিলকে পিবিআইয়ে, পাবনার পুলিশ সুপার মো. মোরতোজা আলী খানকে সিআইডিতে এবং নীলফামারীর পুলিশ সুপার আবুল ফজল মহম্মদ তারিক হাসান খানকে পিবিআইয়ে বদলি করা হয়েছে।
এর বাইরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার থেকে অতিরিক্ত ডিআইজি পদমর্যাদার ২৩ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ইউনিটে বদলি করা হয়েছে।