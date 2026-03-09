বুধবার সংসদে সরকারি দলের সভা
আগামী বুধবার জাতীয় সংসদের সরকারি দলে সভা ডাকা হয়েছে। ওই দিন বেলা ১১টায় সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে সংসদ ভবনে অবস্থিত সরকারদলীয় সভাকক্ষে সরকারি দলের এই সংসদীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে।
আজ সোমবার জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, সভায় সরকারদলীয় সব সংসদ সদস্যকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম।
১২ মার্চ বসছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন। এর আগের দিন সংসদীয় দলের বৈঠকে বসছে বিএনপি।