এক আগুনের মধ্যে পুরোনো আগুনের ছবি-ভিডিও ছড়িয়ে ভুয়া দাবি

এক আগুনের মধ্যে পুরোনো আগুনের ছবি-ভিডিও ছড়িয়ে ভুয়া দাবি
ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ কমপ্লেক্স ভবনে শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা আড়াইটার দিকে আগুন লাগে।
ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি স্টেশনের ৩৭টি ইউনিটের সাত ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর বিমানবন্দর সচল হয়। ২৬ ঘণ্টা পর আগুন পুরোপুরি নেভানো হয়।
এদিকে এই অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একের পর এক ভিডিও ছড়িয়ে দাবি করা হচ্ছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ আগুন লেগেছে। তবে যাচাই করে দেখা গেছে, এসব ভিডিওর বেশির ভাগই পুরোনো ঘটনার, যা নতুন করে ছড়ানোয় অনেকে বিভ্রান্ত হচ্ছেন।
বাকলিয়ায় মাদ্রাসায় আগুন ১৫ অক্টোবরের
১৯ ও ২০ অক্টোবর তারিখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে, যার ক্যাপশনে বলা হয়— ‘এই মাত্র বাকলিয়া এক্সেস রোডের একটি মাদ্রাসার ভবনে আবারও আগুন লেগেছে।’
ভিডিওটির ক্যাপশনের কি ওয়ার্ড সার্চ করে দেখা যায়, এটি চট্টগ্রাম নগরের বাকলিয়া অ্যাকসেস সড়কের একটি বহুতল ভবনে ১৫ অক্টোবর আগুন লাগার ঘটনার। ওই সময়ের আগুন লাগার ঘটনায় অনেকে ভিডিও ধারণ করে। সে সময়ের ধারণ করা ভিডিও নতুন করে প্রচার করা হচ্ছে। যার মধ্যে দাবি করা ভিডিও একটি।
চট্টগ্রাম নগরের বাকলিয়া অ্যাকসেস সড়কে ১৫ অক্টোবরে আগুন লাগার ঘটনাটি তখন জাতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রচর হয়।
প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, ওই দিন রাত ৯টার দিকে বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণের পর ভবনটিতে আগুন লাগে।
বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়, ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট রাত ১০টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তাতে ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল মন্নানকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, বহুতল ভবনটির দুই থেকে চারতলা আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তাতে কেউ হতাহত হয়নি।
১৫ অক্টোবরের পর মাদ্রাসাটিতে আর কোনো অগ্নিকাণ্ডের খবর কোনো সংবাদমাধ্যমে পাওয়া যায়নি।
সুতরাং, আগুনের নতুন ভিডিও বলে ১৫ অক্টোবরের পুরোনো ভিডিওই ছড়াচ্ছে।
ট্রেনে আগুনের ভিডিও ২০২৪ সালের
১৯ অক্টোবর আরও একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে, যার ক্যাপশনে লেখা– ‘এই মুহূর্তে রাজধানীতে ট্রেনে ভয়াবহ আগুন, সারা দেশে বাদ যাচ্ছে না কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, জ্বলছে সোনার বাংলাদেশ…’
আলোচিত দাবিটির বিষয়ে অনুসন্ধানে গণমাধ্যম কিংবা অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে ১৯ অক্টোবর রাজধানী ঢাকার কোথাও কোনো ট্রেনে আগুন লাগার তথ্য পাওয়া যায়নি।
পরবর্তী সময়ে আলোচিত ভিডিওটির বিষয়ে অনুসন্ধানে কি-ওয়ার্ড সার্চের মাধ্যমে Comilla News নামের একটি অনলাইন গণমাধ্যমের ফেসবুক পেজে ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি মূল ভিডিওটি প্রচারিত হতে দেখা যায়।
লিংক: এখানে
আলোচিত এই আগুনের খবর সব জাতীয় সংবাদমাধ্যমে এসেছিল। প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি রাজধানীর গোপীবাগ এলাকায় বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে দুর্বৃত্তরা আগুন দেয়।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ডিউটি অফিসার ফরহাদুজ্জামানকে উদ্ধৃত করে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, রাত ৯টা ৫ মিনিটের দিকে দুর্বৃত্তরা ট্রেনে আগুন দেয়।
গত কয়েক দিনে রাজধানীতে বেনাপোল এক্সপ্রেস বা অন্য কোনো ট্রেনে আগুন লাগার কোনো ঘটনার খবর কোনো সংবাদমাধ্যমে আসেনি।
সুতরাং, ট্রেনে আগুনের পুরোনো ভিডিও ব্যবহার করে বর্তমান সময়ের ঘটনা বলে ভুয়া দাবি করা হচ্ছে।
চট্টগ্রামের চকবাজারে আগুনের ভিডিও এক সপ্তাহ আগের
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো একটি ভিডিওর ক্যাপশনে দাবি করা হয়েছে, ‘চট্টগ্রাম চকবাজার থানার পাশে ইসলামী ব্যাংকের সামনে কিছুক্ষণ আগে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।’
লিংক: এখানে, এখানে, এখানে, এখানে
ভিডিওটি ইনভিডে নিয়ে একাধিক কি–ফ্রেমে ভাগ করে রিভার্স ইমেজে সার্চ করা হলে দেখা যায়– একই ভিডিও একাধিক পেজ ও আইডি থেকে এক সপ্তাহ আগে আপলোড করা হয়েছে। ১২ অক্টোবর ‘চট্টগ্রাম প্রতিদিন ডিজিটাল’ নামের ফেসবুক পেজে একই ভিডিও পাওয়া যায়।
বিষয়টি নিয়ে চট্টগ্রাম থানার পুলিশও প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছে, ঘটনাটি এক সপ্তাহ আগের এবং বৈদ্যুতিক তারের শর্ট সার্কিট থেকে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ওই এলাকায় আগুন লাগার নতুন কোনো ঘটনা ঘটেনি।
সুতরাং, চকবাজারে এক সপ্তাহ আগের আগুনের ঘটনাকে নতুন আগুন বলার দাবিটি বিভ্রান্তিকর।
চীনে বিমানে আগুন: শিরোনামে বিভ্রান্তি
১৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় বেসরকারি টেলিভিশন আরটিভি তাদের ফেসবুক পেজ ও ওয়েবসাইটে ‘এবার মাঝ–আকাশে বিমানে আগুন, জরুরি অবতরণ’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। অনেকেই শিরোনাম দেখে মনে করছিলেন, ঘটনাটি বাংলাদেশে ঘটেছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল। আগুনের তীব্রতা যে কারও মনে ভয় ধরানোর জন্য যথেষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন নেটিজেনরা।
তবে ঘটনাটি ছবি রিভার্স ইমেজে সার্চ করা হলে এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক একাধিক সংবাদমাধ্যম প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, শনিবার (১৮ অক্টোবর) এয়ার চায়না ফ্লাইট CA139–এ মাঝ–আকাশে অগ্নিকাণ্ড ঘটে।
প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, চীনের হাংজু শহর থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলের পথে বিমানের ওপরের লাগেজ রাখার কেবিনে আগুন ধরে যায়। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বিমানটি জরুরি ভিত্তিতে সাংহাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এই ঘটনায় কেউ আহত হননি।
এদিকে দেশে কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে এমন শিরোনাম অনেক পাঠককে বিভ্রান্ত করেছে।
পাবনা টেকনিক্যাল স্কুলে আগুন নয়, মহড়া
আরও একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো হয়েছে—যেখানে দাবি করা হয়েছে, ‘পাবনা টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে আবার আগুন লেগেছে।’
লিংক: এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে
ভিডিও বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এটি আসলে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড মহড়ার ভিডিও। ‘স্বাধীন বার্তা’ ও ‘GS News BD’ নামে ফেসবুক পেজে ১৩ অক্টোবর আপলোড করা ভিডিওর সঙ্গে আগুন লাগার দাবি করা ভিডিওর মিল পাওয়া গেছে।
পাবনা ফায়ার স্টেশনও তাদের অফিশিয়াল পেজে ১৩ অক্টোবর এই মহড়ার ছবি ও খবর প্রকাশ করেছে।
লিংক: এখানে
পাবনা টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড মহড়া নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভি।
লিংক: এখানে
এছাড়া প্রথম আলোর পাবনা প্রতিনিধি নিশ্চিত করেছেন–১৯ অক্টোবর পাবনা টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে কোনো অগ্নিকাণ্ড ঘটেনি।
সুতরাং পাবনা টেকনিক্যাল স্কুলে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড মহড়ার ভিডিওকে আগুন লাগার ঘটনা দাবি বলে ভুয়া দাবি করা হচ্ছে।
মিরপুরের আগুন নয়, খিলগাঁওয়ের পুরোনো ঘটনা
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভবনে বিস্ফোরণ ও আগুন লাগার একটি ভিডিও ছড়িয়ে দাবি করা হচ্ছে, এটি রাজধানীর মিরপুরের সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য।
লিংক: এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে
যাচাইয়ে দেখা গেছে, ভিডিওটি থেকে কিছু কি-ফ্রেম নিয়ে রিভার্স ইমেজ সার্চে বেসরকারি টিভি চ্যানেল সময় টিভির ফেসবুক পেজে প্রকাশিত একটি ভিডিও প্রতিবেদন পাওয়া যায়। এই প্রতিবেদনে বিদ্যমান ফুটেজের সঙ্গে মিরপুরে আগুন লাগার দাবিতে প্রচারিত ভিডিওটির মিল রয়েছে।
লিংক: এখানে
ভিডিওটি আসলে ২০২৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি খিলগাঁও তালতলা মার্কেটের পাশে একটি স মিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় ধারণ করা। ঘটনাটি সে সময় বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল।
ফায়ার সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, ওই আগুনে ১০টি ইউনিট কাজ করেছিল। গ্যারেজে থাকা সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।
অতএব, ২০২৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি খিলগাঁওয়ে আগুন লাগার ঘটনাটি নতুন করে মিরপুরে আগুন লাগার দাবি বলে বিভ্রান্তিকর দাবি ছড়ানো হচ্ছে।
সদরঘাটে লঞ্চে আগুনের পুরোনো ভিডিও
বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের পর ‘ঢাকা সদরঘাটে ভয়াবহ লঞ্চ আগুন’ শিরোনামে একটি ভিডিও ব্যাপকভাবে ছড়ানো হয়।
লিংক: এখানে, এখানে, এখানে, এখানে
তবে ভিডিওটি ইনভিডে নিয়ে কি–ফ্রেমে ভাগ করে সার্চ করা হলে অনলাইন নিউজ পোর্টাল ঢাকা পোস্টে একই রকম একটি ভিডিও পাওয়া যায়। ভিডিওটি ২০২৩ সালের ৩০ জুন আপলোড করা হয়েছিল ‘সদরঘাটে লঞ্চে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ১৩ ইউনিট’ এই শিরোনামে।
লিংক: এখানে
দাবি করা ভিডিওতে লঞ্চের নাম দিয়ে সার্চ করা হলে আলোচিত সেই ঘটনাটি নিয়ে জাতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোয় সে সময়ের সংবাদ পাওয়া যায়।
প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে লঞ্চে আগুন লাগার ঘটনার ভিডিওটি ২০২৩ সালের ৩০ জুন রাজধানীর সদরঘাটে ঢাকা-চাঁদপুরগামী ‘ময়ূর-৭’ লঞ্চে আগুন লাগার ঘটনা।
লিংক: এখানে, এখানে, এখানে, এখানে
প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি ইউনিটের প্রচেষ্টায় সে সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। লঞ্চটি ঘাটে দাঁড়ানো অবস্থায় কোনো যাত্রী হতাহত হননি।
সুতরাং সদরঘাটে সাম্প্রতিক আগুন লাগার দাবি ভুয়া; এটি পুরোনো ভিডিও নতুন করে প্রচার করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।