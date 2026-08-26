বাংলাদেশ

নভেম্বরে স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরুর প্রস্তুতি: আব্দুর রহমানেল মাছউদ

বাসস
ঢাকা
নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদফাইল ছবি: বাসস

নির্বাচন কমিশন (ইসি) আগামী নভেম্বরে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছে। নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ এ কথা বলেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বাসসকে বলেন, ‘আগামী নভেম্বর মাস ধরেই আমরা কাজ শুরু করেছি। ইতিমধ্যে আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করে এনেছি।’

স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য নভেম্বর মাসকে ‘টার্গেট’ করে কাজ এগোনো হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি বলেন, নির্বাচনের মৌসুম হচ্ছে নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাস। এটাই হলো নির্বাচনের উপযুক্ত সময়। এর মধ্যে পূজা থাকবে। রমজান, ঈদ থাকবে। এগুলো বাদ দিয়ে এইটা হলো নির্বাচনের মৌসুম।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন আগে করার বিষয়ে ইসির নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে বলে উল্লেখ করেন আব্দুর রহমানেল মাছউদ।

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