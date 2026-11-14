নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতাসহ ২৪ ঘণ্টায় ৪৭৮ জন গ্রেপ্তার: পুলিশ

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতাসহ ২৪ ঘণ্টায় ৪৭৮ জন গ্রেপ্তার: পুলিশ
রাজধানীতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সাবেক এক নেতাসহ গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৭৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি বেসরকারি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি ছিলেন। একই সময়ে বিভিন্ন থানায় ৬২টি মামলা হয়েছে।
নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ওই নেতার নাম ওমর ছানি (২৭)। আজ শনিবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া শাখা থেকে পাঠানো পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
উত্তরা পশ্চিম থানা–পুলিশ জানায়, গতকাল শুক্রবার রাত ১০টার দিকে রাজধানীর উত্তরা–৭ নম্বর সেক্টরে অভিযান চালিয়ে ওমর ছানিকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ডিএমপির তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে মিরপুর বিভাগে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১২৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া ওয়ারী বিভাগে ৭৪ জন, তেজগাঁওয়ে ৭১, লালবাগে ৫৮, উত্তরা বিভাগে ৫১, মতিঝিলে ৩৯, রমনায় ২৯ ও গুলশান বিভাগে ২৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এসআরইউ–১ ও গোয়েন্দা বিভাগ মিলে গ্রেপ্তার করেছে আরও পাঁচজনকে।
অভিযানে ১৪ কেজি ৪৫ গ্রাম গাঁজা, ১ হাজার ৬৩৩টি ইয়াবা ও ২ দশমিক ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে।
এ ছাড়া পাঁচটি মুঠোফোন, ১৭টি বাইসাইকেল, মাদক বিক্রির ৪৭ হাজার ৯০ টাকা, দুটি বিস্ফোরিত স্মোক বোমার খোসা ও আটটি বিস্ফোরিত ককটেলের অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়।