জকসু নির্বাচন
ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেলের ভিপি-জিএস প্রার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী আবদুল আলিম আরিফকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
আজ মঙ্গলবার জকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা হাসান স্বাক্ষরিত নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন ও ভুল তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কিত করার অভিযোগে তাদের এ নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
রিয়াজুল ইসলাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি ও আবদুল আলিম আরিফ শাখা ছাত্র শিবিরের জেনারেল সেক্রেটারি।
কারণ দর্শানোর নোটিশে বলা হয়েছে, ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের পক্ষে গত ২৭ নভেম্বর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি সংবাদ সম্মেলন হয়। সেখানে প্যানেলের কয়েকজন প্রার্থীসহ আরও অনেকে জকসু প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনার ও জবি প্রশাসনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের উসকানিমূলক, বিভ্রান্তকর ও মানহানিকর বক্তব্য দিয়েছেন। এ ধরনের আচরণ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল শিক্ষার্থী সংসদসমূহের গঠন ও পরিচালনা বিধিমালা ২০২৫ ও জকসু নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা ২০২৫–এর সুস্পস্ট লঙ্ঘন। এ ধরনের আচরণ অবিলম্বে বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হলো।
নোটিশে আরও বলা হয়, তাঁদের বিরুদ্ধে কেন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, তা আগামী ৩ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে লিখিতভাবে জানাতে হবে।
বিষয়টি নিয়ে ছাত্রশিবির–সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী আবদুল আলিম আরিফ প্রথম আলোকে বলেন, নির্বাচন কমিশনার যে অভিযোগগুলো উত্থাপন করেছে, সেগুলো অস্পষ্ট ও অসংগত। তারপরও যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কমিশনের পাঠানো কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দেওয়া হবে।