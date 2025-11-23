বাংলাদেশ

ইন্টারপোল সম্মেলনে যোগ দিতে মরক্কো গেলেন আইজিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমছবি: পুলিশ সদর দপ্তরের সৌজন্যে

আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের ৯৩তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে মরক্কো গেছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। আজ রোববার সকালে মরক্কোর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি।

পুলিশ সদর দপ্তরের এক সূত্র জানায়, আগামীকাল ২৪ নভেম্বর মরক্কোর মারাকেশ শহরে শুরু হবে সম্মেলন। চলবে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। বাহারুল আলম তিন সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

ইন্টারপোলের এই বৈশ্বিক সভায় বিশ্বের ১৯৬টি সদস্যদেশের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। বাহারুল আলম সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের পুলিশপ্রধানদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন। এসব বৈঠকে তথ্য আদান–প্রদান, যৌথ কার্যক্রম, সক্ষমতা উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হবে।

ইন্টারপোলের সাধারণ অধিবেশনকে পুলিশি সহযোগিতার বৈশ্বিক অঙ্গনে সবচেয়ে বড় আয়োজন হিসেবে ধরা হয়। এখানে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ, সাইবার অপরাধ দমন, মানব পাচার, সংঘবদ্ধ ও সীমান্তপারের অপরাধ মোকাবিলা, পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক সমন্বয়সহ গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী আলোচনায় অংশ নেন সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা। একই সঙ্গে সংস্থাটির নীতি, কার্যপ্রণালি, বাজেট ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এবারের অধিবেশনে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের ভাবমূর্তি ও বহুপক্ষীয় সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সম্মেলন শেষে ৩০ নভেম্বর দেশে ফেরার কথা রয়েছে আইজিপির।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন