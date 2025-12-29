জামিনে মুক্ত হওয়ার দিন নতুন মামলায় গ্রেপ্তার মেজর সাদিকুলের স্ত্রী: আইনজীবী

জামিনে মুক্ত হওয়ার দিন নতুন মামলায় গ্রেপ্তার মেজর সাদিকুলের স্ত্রী: আইনজীবী
রাজধানীর ভাটারা থানার এক মামলা থেকে জামিন পেয়ে মুক্ত হওয়ার দিনই আরেক মামলায় মেজর সাদিকুল হকের স্ত্রী সুমাইয়া তাহমিদ যাফরিনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। এ মামলায় আজ সোমবার তাঁর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এ আদেশ দেন। সুমাইয়ার আইনজীবী নোমান হোসাইন এ তথ্য জানিয়েছেন।
সকালে সুমাইয়া তাহমিদ যাফরিনকে আদালতে হাজির করে তদন্ত কর্মকর্তা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। শুনানিতে তিনি বলেন, গুলশান থানা এলাকার জব্বার টাওয়ারের সামনে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের যে মিছিল হয়েছে, সে মিছিলের মূল পরিকল্পনাকারী, অর্থের জোগানদাতা তাঁরা। অন্যান্য আসামিদের শনাক্তের জন্য এই আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য সাত দিন রিমান্ডে নেওয়া প্রয়োজন।
আসামিপক্ষের আইনজীবী নোমান হোসাইন বলেন, সুমাইয়া তাহমিদ ৮ ডিসেম্বর হাইকোর্ট থেকে একটা মামলায় জামিন পাওয়ার পর ১১ ডিসেম্বর এই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হয়েছে। আট মাস তিনি কারাগারে ছিলেন। তদন্ত কর্মকর্তা যখন দেখলেন, সুমাইয়া তাহমিদের বিরুদ্ধে আর কোনো অভিযোগ নেই, মামলা নেই, তিনি মুক্ত হচ্ছেন, তখনই তাঁকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
আইনজীবী নোমান হোসাইন আরও বলেন, সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় ১২০ দিনের মধ্যে অভিযোগ দাখিল করার আইন রয়েছে। কিন্তু তাঁরা সেটা না করে মামলাগুলো ঝুলিয়ে রেখেছেন। ছাত্রলীগের একটি মিছিল হয়েছে, তদন্ত কর্মকর্তা বলেছেন, সুমাইয়া তাহমিদ অর্থের জোগানদাতা। তিনি এটা কোথায় পেয়েছেন?
নোমান হোসাইন আরও বলেন, এ মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা কি বলেছেন, তিনি (সুমাইয়া) অর্থের জোগানদাতা? এ ধরনের কোনো তথ্যই দেখা যায়নি। কোনো জবানবন্দি নেই, তথ্য নেই। এরপরও তাঁর সাত দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে।
শুনানি শেষে আদালত সুমাইয়া তাহমিদ যাফরিনের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।