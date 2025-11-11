বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর লেখা

মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার

মাহবুবা সুলতানা
সমন্বয়ক, প্রথম আলো ট্রাস্ট
শীতার্তদের কম্বল বিতরণ করেছে প্রথম আলো ট্রাস্টছবি: প্রথম আলো

রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র অভ্র (ছদ্মনাম) মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞেস করল, ‘আমি তো ছোট। আমি ভালো কীভাবে চিনব? আমার অনেক বন্ধু আমাকে সিগারেট খেতে বলে। আমি না বলব কীভাবে? আমি তো বন্ধুত্ব নষ্ট করতে চাই না।’

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক খুব সুন্দর করে অভ্রকে বুঝিয়ে বললেন কীভাবে এমন আহ্বান কাটিয়ে ওঠা যায়।

এমন হাজারো প্রশ্নের উত্তর দিতে মাদকবিরোধী আন্দোলন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রথম আলো ট্রাস্ট দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আয়োজন করে পরামর্শ সহায়তা সভা। এসব সভায় কেবল মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা নয়, বরং মানসিক নানা বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হয়। তাঁদের মনে জমে থাকা নানা বিষয়ের সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

মাদকমুক্ত উদ্দীপনা আর আশাবাদে তরুণ-তরুণীরা এগিয়ে যাক জীবনের পথে। দারিদ্র্যপীড়িত কিন্তু অদম্য মেধাবীরা তাদের অপরাজেয় স্বপ্নে জয় করুক পৃথিবী। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পেছনে ফেলে জীবন ছুটে চলুক তার অনিবার্য ছন্দে। সমাজের পিছিয়ে পড়া ও সংকটাপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে প্রথম আলো ট্রাস্ট।

সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে প্রথম আলো শুরু থেকেই দেশের মানুষের পাশে থেকেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে খাদ্যসহায়তা বা শীতবস্ত্র বিতরণ, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি, অ্যাসিডদগ্ধ নারীদের পুনর্বাসন কিংবা দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ—সবখানেই ছিল প্রথম আলোর অংশগ্রহণ।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ভালো কাজগুলোর পরিধি যেমন বেড়েছে, তেমনি তা আরও সংহত রূপ দেওয়ার প্রয়োজনও দেখা দেয়। সেই প্রয়োজন থেকেই ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম আলো ট্রাস্ট।

মানুষের কল্যাণে প্রথম আলোর করা ভালো কাজগুলোর ধারাবাহিকতা আজও ধরে রেখেছে এই ট্রাস্ট। বর্তমানে আটটি প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে প্রথম আলো ট্রাস্ট দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিবাচক পরিবর্তনের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে।

শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ

অদম্য মেধাবী: ২০০৭ সালে শুরু হওয়া ‘অদম্য মেধাবী’ শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৪৮৭ জন দরিদ্র কিন্তু মেধাবী শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষার পথে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৯০ জন ইতিমধ্যে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং ৬৮ জন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। ব্র্যাক ব্যাংক এবং অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। 

অদ্বিতীয়া: ‘অদ্বিতীয়া’ শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের দরিদ্রতম পরিবারের মেয়েরা পাচ্ছেন পরিবারের প্রথম স্নাতক হওয়ার সুযোগ। ২০১২ সাল থেকে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছেন ১১৮ জন মেধাবী তরুণী। তাঁদের মধ্যে ৬৫ জন ইতিমধ্যে স্নাতক সম্পন্ন করে দেশ-বিদেশে সম্মানজনক অবস্থানে আছেন।

আলোর পাঠশালা: বাংলাদেশের প্রত্যন্ত ও শিক্ষাবঞ্চিত অঞ্চলে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে ‘আলোর পাঠশালা’ প্রকল্প পরিচালনা করছে প্রথম আলো ট্রাস্ট। কুড়িগ্রাম ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক, রাজশাহী, ভোলা ও নওগাঁয় মাধ্যমিক, টেকনাফ ও লক্ষ্মীপুরে প্রাথমিক এবং বান্দরবানে নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে ট্রাস্টের আটটি স্কুলে প্রায় ১ হাজার ৬০০ শিক্ষার্থী বিনা মূল্যে মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

মেরিল-প্রথম আলো সাভার সহায়তা তহবিল: রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে ২০১৪ সালের ২০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় এই তহবিল। এর আওতায় দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকদের ২০ সন্তানের শিক্ষাবৃত্তির দায়িত্ব নিয়েছে ট্রাস্ট। তাঁদের মধ্যে একজন ইতিমধ্যে স্নাতক এবং আরেকজন ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছেন। বাকিরা বিভিন্ন শ্রেণিতে পড়ছেন। এই সহায়তা তাঁদের স্নাতকোত্তর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

সামাজিক সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা

অ্যাসিডদগ্ধ নারীদের জন্য সহায়ক তহবিল: অ্যাসিড-সন্ত্রাসের ভয়াবহতা থেকে নারীদের রক্ষা ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২০০০ সাল থেকে কাজ করে আসছে প্রথম আলো। ‘আর একটি মুখও যেন অ্যাসিডে ঝলসে না যায়’—এই অঙ্গীকার নিয়ে গড়ে ওঠা অ্যাসিডদগ্ধ নারীদের সহায়তা তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও আইনি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। প্রথম আলোর নিরলস প্রচেষ্টা ও গণসচেতনতা সৃষ্টি এই ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে সামাজিক অবস্থান তৈরি করেছে, যার ধারাবাহিকতায় ২০০২ সালে প্রণীত হয় অ্যাসিড অপরাধ দমন আইন।

মাদকবিরোধী আন্দোলন: তরুণ সমাজকে মাদকের ভয়াল ছোবল থেকে রক্ষা করতে ২০০৩ সাল থেকে প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালনা করছে ব্যাপক মাদকবিরোধী আন্দোলন। অনলাইন ও টেলিফোন পরামর্শসেবা, কনসার্ট এবং স্কুলভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।

দুর্যোগে পাশে দাঁড়ানো ও সমন্বিত উন্নয়ন

ত্রাণ তহবিল: প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক বা মানবসৃষ্ট সংকট—যেকোনো দুর্দিনে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে প্রথম আলো ট্রাস্টের ত্রাণ তহবিল। সিডর ও আইলার মতো ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় কিংবা দেশের বিভিন্ন সময়ে বন্যার পরপরই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে খাদ্য, পোশাক, চিকিৎসাসেবা ও নগদ অনুদান। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফেনী ও নোয়াখালীর বন্যার সময়ও ট্রাস্টের স্বেচ্ছাসেবকেরা ত্রাণসহায়তা পৌঁছে দিয়েছেন দুর্গত এলাকায়। পাশাপাশি শীতার্ত মানুষের জন্য প্রতিবছর নিয়মিতভাবে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে।

সাদত স্মৃতি পল্লি: নরসিংদীর রায়পুরায় স্থাপিত ‘সাদত স্মৃতি পল্লি’ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালনা করছে একটি সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ। এখানে গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, লাইব্রেরি, শিশুপার্ক, শিক্ষাসহায়তা ও স্যানিটেশন সামগ্রী বিতরণসহ নানা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রথম আলো ট্রাস্টের এই বহুমুখী কার্যক্রম শুধু আর্থিক সহায়তার প্রতিফলন নয়; এটি সামাজিক ন্যায়বিচার, মর্যাদা ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনেরও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রথম আলোর পাঠক, শুভানুধ্যায়ী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিঃস্বার্থ সহযোগিতায় এই মানবিক অভিযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এবং একটি আলোকিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রথম আলো ট্রাস্ট সবার ভালোবাসা ও সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আরও সামনে।

