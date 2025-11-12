শুভ সকাল। আজ ১২ নভেম্বর, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর-বিশ্লেষণ।
তিন দশক ধরে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ ও কারিগরি সহায়তা পাওয়ার পরও দেশে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে বড় সাফল্য নেই। ওষুধ ও কিট কিনতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দাতাদের কাছে জরুরিভাবে অর্থ চেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকারের নজরদারির অভাব, এনজিওগুলোর ওপর অতিনির্ভরশীলতা ও লক্ষ্যমাত্রা পূরণের চাপ যক্ষ্মা কর্মসূচিকে দুর্নীতিগ্রস্ত করেছে। বিস্তারিত পড়ুন...
ঢাকার মিরপুরের বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ পাঁচ অর্থবছরে বিদেশ থেকে ৩৫ প্রজাতির ১৯৬টি প্রাণী কেনার পরিকল্পনা নিয়েছে। সম্প্রতি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পরিকল্পনাটি অনুমোদন দিয়েছে। চিড়িয়াখানাটিতে থাকা নিঃসঙ্গ প্রাণীদের সঙ্গী দেওয়া, আন্তপ্রজনন ঠেকানো, আয়ুষ্কাল অতিক্রম করা প্রাণী প্রতিস্থাপন, নতুন প্রজাতি সংযোজন, প্রদর্শনীর আকর্ষণ বাড়ানোর মতো বিষয় বিবেচনায় এই অনুমোদন দেওয়া হয়। বিস্তারিত পড়ুন...
ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন ভুটান সফরে থাকা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দিল্লিতেও একই কথা বললেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। দুজনের কথাতেই স্পষ্ট, দিল্লি পুলিশের অভিমতও তা-ই। বিস্তারিত পড়ুন...
প্রিমিয়ার লিগে কোনো ক্লাবের কোচের পদ খালি হলেই (যা বেশ ঘন ঘনই হয়) আলাপ শুরু হয়, নতুন কোচ কে হতে যাচ্ছেন? গুঞ্জন শুরু হয়, নানাজনের নাম আসে। সবচেয়ে বেশি আসে ঠিক ওই সময়ে যাঁরা চাকরিহীন বা ‘বেকার’আছেন, সেই সব কোচের নাম। বিস্তারিত পড়ুন...
বাংলা গানের ইতিহাসে এক অনন্য নাম সাবিনা ইয়াসমীন। অর্ধশতকের বেশি সময় ধরে যাঁর কণ্ঠে ভেসেছে ভালোবাসা, বেদনা, আনন্দ আর দেশপ্রেমের সুর। তাঁর গান বাঙালির জীবনের আবেগের প্রতিচ্ছবি হয়ে আছে আজও। গুণী এই শিল্পীর দুই সন্তান পেশায় ব্যস্ত নিজ নিজ জগতে। মেয়ে ইয়াসমীন ফাইরুজ বাঁধন দেশে থাকেন, আর ছেলে রাফি হোসেন শ্রাবণ থাকেন লন্ডনে, কর্মরত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে। বিস্তারিত পড়ুন...