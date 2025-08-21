জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনায় ২৬ মামলায় অভিযোগপত্র দিল পুলিশ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনায় ২৬ মামলায় অভিযোগপত্র দিল পুলিশ
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনায় দেশের বিভিন্ন স্থানে হওয়া মোট ২৬ মামলায় অভিযোগপত্র দিয়েছে পুলিশ। এর মধ্যে হত্যা মামলা রয়েছে ৮টি এবং অন্যান্য ধারায় বাকি ১৮ মামলা।
আজ বৃহস্পতিবার পুলিশ সদর দপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, হত্যা মামলাগুলো শেরপুর, ফেনী, চাঁদপুর, কুমিল্লা ও কুড়িগ্রাম জেলার এবং চট্টগ্রাম মহানগরের। অন্যান্য ধারার ১৮টি মামলা হলো বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, জামালপুর জেলার এবং ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি), বরিশাল মহানগর পুলিশ (বিএমপি) ও রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) আওতাধীন থানায় এবং পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই)।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, হত্যা মামলায় মোট আসামি ১ হাজার ১৫৩ জন এবং অন্যান্য ধারার মামলায় মোট আসামি ৬৮২ জন। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনায় করা মামলার যথাযথ তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা মামলাগুলো তদারক করছেন। অন্যান্য মামলার তদন্ত চলছে।