‘অনেক তরুণের স্বপ্ন তৈরির কারিগর ইনাম আল হক’
এভারেস্ট জয় করার চেয়েও বড় অর্জন ইনাম আল হকের মতো মানুষের সান্নিধ্যে আসা। তিনি অনেক তরুণের স্বপ্ন তৈরি করেছেন। বাংলাদেশের পাখিদের আন্তর্জাতিকভাবে পরিচয় করিয়েছেন তিনি। পাখিবিশারদ ইনাম আল হকের জন্মদিনের আয়োজনে এভাবে নিজেদের অনুভবের কথা বললেন উপস্থিত অতিথিরা।
শনিবার বিকেলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মিলনায়তনে আয়োজিত হলো ‘অদম্য জীবনের উদ্যাপন’ আয়োজন আড্ডা। ইনাম আল হকের ৮০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এ অনুষ্ঠানের।
স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মো. আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, ‘আমার শ্রেণিকক্ষের বাইরের শিক্ষক ইনাম আল হক। তাঁর কাছ থেকে নির্মোহ, নির্লোভ, নিরহংকার মানুষ হওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছি।’
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, ইনাম আল হক নিভৃতে বহু ছেলেমেয়ের জীবন তৈরি করেছেন। তাদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরেরও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্কও উদ্যাপনযোগ্য।
ইনাম আল হকের সঙ্গে সুন্দরবন যাওয়ার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তিনি বলেন, ইনাম আল হকের কাছ থেকে শেখার আছে লক্ষ্যে অবিচল থাকার গুণটি।
বাংলাদেশ বার্ড ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ বলেন, জীবনে পরশপাথরের স্পর্শ পাওয়া মানুষের জীবনের পরম পাওয়া। ইনাম আল হক সেই পরশপাথর। এ সময় উঠে আসে তাঁদের একসঙ্গে এভারেস্ট ক্যাম্পিং থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন স্থানে বার্ড ক্যাম্পিংয়ের অভিজ্ঞতার কথা।
বার্ড ক্লাবের সেক্রেটারি সীমান্ত দীপু বলেন, মানুষকে দৃষ্টির বাইরের বিষয়কেও ভালোবাসতে শেখান ইনাম আল হক। জীবনকে সহজ সুন্দর করে দেখতে শেখান তিনি।
দুবারের এভারেস্টজয়ী এম এ মুহিত বলেন, ‘আমার জীবনে দুবার এভারেস্ট জয়ের চেয়েও বড় প্রাপ্তি ইনাম আল হকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে।’
আরও প্রতিক্রিয়া জানান এভারেস্ট চূড়াজয়ী প্রথম নারী নিশাত মজুমদার, লেখক ও গবেষক মফিজ ইমাম মিলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক ওবায়দুল হকসহ আরও অনেকে।
গুণীজন পক্ষীবিদ ইনাম আল হকের তোলা পাখির ছবি ব্যবহৃত হয়েছে বাংলাদেশের ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও পোস্টকার্ডে। জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত হয় নিসর্গ মানব ইনাম আল হক নামে স্মারকগ্রন্থ। ৪১টি স্মৃতিচারণামূলক লেখা আছে এ সংকলনে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান ইনাম আল হক।