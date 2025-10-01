সাবেক শিল্পমন্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য ছড়ানো হচ্ছে: কারা কর্তৃপক্ষ

সাবেক শিল্পমন্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য ছড়ানো হচ্ছে: কারা কর্তৃপক্ষ
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্প্রতি সাবেক শিল্পমন্ত্রী ও কারাবন্দী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একটি ছবি ব্যবহার করে বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য প্রচার করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ কারা কর্তৃপক্ষ।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কারা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত যে ছবিটি আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তোলা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে, সেটি সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্তিকর ও অসত্য।
এতে আরও বলা হয়, অসুস্থতার কারণে সাবেক ওই মন্ত্রীকে কারা হেফাজতে থাকার সময় একাধিকবার যথাযথ নিয়ম মেনে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। সবশেষ গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন।
বাংলাদেশ কারা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রত্যেক বন্দীর মানবাধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় তাঁরা সর্বদা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে থাকেন এবং নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি।
কারা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে মৃত্যুবরণকারী একজন ব্যক্তিকে ঘিরে বিভ্রান্তিকর ও অপপ্রচারমূলক তথ্য ছড়ানো থেকে সব নাগরিক ও গণমাধ্যমকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।