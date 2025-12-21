লন্ডনে সাংবাদিকদের প্রতিবাদ সমাবেশ
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলার তীব্র নিন্দা
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের প্রতিবাদে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে সমাবেশ করেছেন প্রবাসী সাংবাদিকেরা। তাঁরা এই হামলার তীব্র নিন্দা জানান। একই সঙ্গে এই ঘটনাকে গণমাধ্যমের ইতিহাসে ‘কালো দিন’ হিসেবে উল্লেখ করে দায়ীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি তোলেন।
আজ রোববার পূর্ব লন্ডনের ঐতিহাসিক আলতাব আলী পার্কে এই প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়। এতে লন্ডনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাংলা গণমাধ্যমের সাংবাদিকেরা যোগ দেন।
সমাবেশে বিবিসি বাংলার সাবেক সাংবাদিক উদয় শংকর দাস বলেন, গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ওপর যে হামলা হয়েছে, তা নজিরবিহীন। তিনি বলেন, ‘অতীতে সংবাদমাধ্যমে হামলার ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এ ধরনের সংগঠিত ও সহিংস আক্রমণ দেখা যায়নি। মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু সহিংসতার আশ্রয় নেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।’
কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নাহাস পাশা বলেন, প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ওপর এই হামলা শুধু প্রতিষ্ঠানগত আক্রমণ নয়, এটি সাংবাদিকদের জীবনকে সরাসরি ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। তিনি বলেন, এমন হামলা মনে করিয়ে দেয় যে দেশে কার্যকর শাসনব্যবস্থার অভাব রয়েছে। নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের মৌলিক দায়িত্ব।
লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার বলেন, ‘এই হামলার ঘটনায় আমরা সাংবাদিকেরা ভীত নই। প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিরা ঐক্যবদ্ধ। আমরা চাই না, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাইরের কোনো শক্তির উত্থান ঘটুক।’
বক্তারা প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলার তীব্র নিন্দা জানান। একই সঙ্গে এই ঘটনাকে গণমাধ্যমের ইতিহাসে কালো দিন হিসেবে উল্লেখ করে অবিলম্বে সুষ্ঠু তদন্তে করে দায়ীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি তোলেন।
সাংবাদিক ও লেখক বুলবুল হাসানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিবাদ সভায় আরও বক্তব্য দেন মুক্তিযোদ্ধা লোকমান হোসেন, নীলুফার হাসান, উর্মি মাজহার, আবু মুসা হাসান, হামিদ মোহাম্মদ, প্রথম আলোর যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি সাইদুল ইসলাম, আনসার আহমদ উল্লাহ, সারওয়ার ই আলম, আ স ম মাসুম, রুপি আমিন, এস এম তানভীর আহমেদ, আনোয়ারুল ইসলাম, খন্দকার সাইফুজ্জামান, আহাদ চৌধুরী, আব্দুল হান্নান, মো. কাইয়্যুম, স্মৃতি আজাদ, আজিজুল আম্বিয়া, আব্দুর রশীদ প্রমুখ।