আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

শামীম ওসমান, তাঁর ছেলে অয়নসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমান, তাঁর ছেলে অয়ন ওসমানসহ ১২ আসামির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় নারায়ণগঞ্জে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় করা মামলায় এই আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের খবর সংগ্রহের দায়িত্বে থাকা সাংবাদিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন এ তথ্য জানান।

গাজী মোনাওয়ার হুসাইন উল্লেখ করেন, আজ সোমবার ট্রাইব্যুনাল-১-এ এই আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়।

