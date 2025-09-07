বাংলাদেশ

জাতীয় নির্বাচনে গণমাধ্যমের ওপর কোনো বাধা থাকবে না: তথ্য উপদেষ্টা

বাসস
ঢাকা
নির্বাচনের সময় গণমাধ্যমের ভূমিকাবিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্য দেন তথ্য উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম। ৭ সেপ্টেম্বরছবি: পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম বলেছেন, এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণমাধ্যমের ওপর কোনো বাধা থাকবে না। তবে নির্বাচনের আগে, নির্বাচনকালে এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের সতর্ক, সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

আজ রোববার নির্বাচনের সময় গণমাধ্যমের ভূমিকাবিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তথ্য উপদেষ্টা এ কথা বলেন। ঢাকার তথ্য ভবনে ডিএফপির সভাকক্ষে সভাটি হয়।

নির্বাচনের সময় তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করে মাহফুজ আলম বলেন, নির্বাচনের মাঠে কী ঘটছে, কী ধরনের অনিয়ম ও সহিংসতা হচ্ছে, সবকিছু জনগণকে জানাতে হবে। ইতিপূর্বে নির্বাচনের সময় গণমাধ্যমের ওপর বাধা ছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণমাধ্যমের ওপর কোনো বাধা থাকবে না।

মাহফুজ আলম বলেন, এবারে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক তরুণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। তরুণ ভোটারদের মধ্যে আস্থা তৈরিতে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এবারের নির্বাচনে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ভোট দেবেন। কোন রাজনৈতিক দল কী ভূমিকা পালন করছে, তা প্রবাসীদের কাছে পৌঁছাতে গণমাধ্যমকে কাজ করতে হবে।

আগামী জাতীয় নির্বাচনে জনগণ যেন সহিংসতার শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করতে সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নেবে বলে আশ্বাস দেন তথ্য উপদেষ্টা। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনের সময় সাংবাদিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে। নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো অসংগতিপূর্ণ বিধিনিষেধ থাকলে তা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলেও উপদেষ্টা আশ্বাস দেন।

মতবিনিময় সভায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা, অতিরিক্ত সচিব মো. কাউসার আহাম্মদ, মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রধান এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের সম্পাদক, প্রকাশক ও সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মো. নিজামূল কবীর।

