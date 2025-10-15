বাংলাদেশ

ডিবিএল সিরামিকসের টাইলস-বর্জ্যে তৈরি চকের সঙ্গে স্লেটও পেল সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের টাইলস-বর্জ্য থেকে তৈরি চক ও ভাঙা টাইলস থেকে তৈরি স্লেট বিতরণ করেছে ডিবিএল সিরামিকসছবি: ডিবিএল সিরামিকসের সৌজন্যে

ডিবিএল সিরামিকসের উদ্যোগে কারখানার বর্জ্য থেকে তৈরি করা হচ্ছে পরিবেশবান্ধব চক। পাশাপাশি ভাঙা টাইলস দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে টেকসই ও মজবুত স্লেট। পরিবেশবান্ধব শিক্ষাব‍্যবস্থা চালু রাখতে দেশের ১ হাজারের বেশি স্কুল ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুর মাঝে এই চক ও স্লেট বিতরণ করেছে ডিবিএল সিরামিকস।

একসময় স্কুলে লেখার প্রধান উপকরণ ছিল চক। প্রাকৃতিক উপাদান থেকে তৈরি এই চক ধীরে ধীরে জায়গা হারায় প্লাস্টিকভিত্তিক হোয়াইটবোর্ড ও মার্কারের কাছে। বাংলাদেশে টাইলস শিল্প প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। তবে উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় কারখানার পানি শোধনাগার থেকে স্লাজ বা বর্জ্য তৈরি হয়। এই বর্জ্য থেকে পরিবেশবান্ধব, উচ্চমানের এবং সাশ্রয়ী চক উৎপাদনে সফল হয় ডিবিএল।

ডিবিএলের এই উদ্যোগের মাধ্যমে বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব হয়েছে। আমদানিনির্ভরতা কমেছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ কমেছে। পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে কম খরচে চক ও স্লেট উৎপাদনে অবদান রাখছে ডিবিএল সিরামিকস।

