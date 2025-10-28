আগামী নির্বাচনে প্রতি ভোটকেন্দ্রে থাকবেন ১৩ আনসার সদস্য: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন আনসার সদস্যরা। প্রতি ভোটকেন্দ্রে ১৩ জন আনসার সদস্য মোতায়েন থাকবেন।
আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর খিলগাঁওয়ে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরে আনসার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এ কথা বলেন।
নির্বাচনে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সবচেয়ে বেশি সদস্য নিয়োজিত থাকবেন বলে উল্লেখ করেন জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্বাচনে আনসারদের অবদান হবে সবচেয়ে বেশি। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ১৩ জন আনসার সদস্য নিয়োজিত থাকবেন। এই ১৩ জনের মধ্যে ৩ জন থাকবেন অস্ত্রসহ আর বাকি ১০ জন থাকবেন অস্ত্র ছাড়া। অস্ত্রবিহীন ১০ জনের মধ্যে ৬ জন থাকবেন পুরুষ আর ৪ জন থাকবেন নারী। এবারই প্রথম প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে অস্ত্রসহ একজন আনসার সদস্য মোতায়েন থাকবেন। নির্বাচনে মোট ৯ দিন আনসার সদস্যরা নিয়োজিত থাকবেন।
বাংলাদেশ আনসার-ভিডিপি বাহিনী দেশের নিরাপত্তা, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি পর্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বলে উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, নিজেদের জীবন ও স্বার্থের পরোয়া না করে আনসার-ভিডিপির সদস্যরা নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমের সঙ্গে জাতির সেবায় নিয়োজিত থাকেন। তাই এই বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের কর্মজীবনের মানোন্নয়নসহ কল্যাণ নিশ্চিত করা সবার নৈতিক দায়িত্ব ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকারের অংশ। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ আনসার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৩১টি যানবাহন কেনা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ৯টি ট্রুপস ক্যারিয়ার, ১৪টি কাভার্ড ভ্যান, ৪২ আসনের ৪টি বড় বাস, ২৪ আসনের ২টি মিনি বাস ও ২টি অ্যাম্বুলেন্স।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, দেশের সর্ববৃহৎ এই বাহিনীর সদস্যদের ছুটি, বিনোদন ভ্রমণসহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রায়ই নানা ধরনের যাতায়াতজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাদের এই ভোগান্তি লাঘবসহ সুবিধা বাড়াতে আজ এই ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসটি সর্বোচ্চ পেশাদারি ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। এই ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস বাহিনীর বৈধ পরিচয়পত্রধারী সব সদস্যের জন্য নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।