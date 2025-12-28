বাংলাদেশ

ঠাকুরগাঁওয়ে মাজার ভাঙচুরের ঘটনায় জিডি, কেউ শনাক্ত হয়নি

প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁও
ঠাকুরগাঁও শহরে গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতের আঁধারে হজরত বাবা শাহ সত্যপীরের মাজারে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছবি: সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁও শহরের হজরত বাবা শাহ সত্যপীরের মাজারে ভাঙচুরের ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ।

বিজিবির ঠাকুরগাঁও সেক্টরের সদর দপ্তরের সামনে হজরত বাবা শাহ সত্যপীরের মাজারটি অবস্থিত। গত শুক্রবার রাতের কোনো এক সময় মাজারে ভাঙচুর চালানো হয়। ভাঙচুরকারীরা মাজারের প্রধান ঘরের দরজা ও জানালা ভেঙে ফেলে। পাশাপাশি মাজারের পাশের দুটি কবরও ভাঙচুর করা হয়। গতকাল শনিবার সকালে স্থানীয় লোকজন ও ভক্তরা মাজার এলাকায় গিয়ে ভাঙচুরের বিষয়টি জানতে পারেন।

ভাঙচুর করা হয়েছে হযরত বাবা শাহ সত্যপীর মাজারের পাশের দুটি কবরও
ছবি: প্রথম আলো

এ ঘটনায় গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে ঠাকুরগাঁও সদর থানায় একটি জিডি করেন মাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম ওরফে বাবুল মাওলানা। তিনি বলেন, ‘এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের নাম আমাদের জানা নেই। এ জন্য মামলা করা হয়নি।’

হযরত বাবা শাহ সত্যপীর মাজারে’ ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা
ছবি: সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনির হোসেন বলেন, এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে কাজ চলছে। তবে মনে হচ্ছে, ঘটনাটি নিজেদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জের ধরে ঘটেছে।

