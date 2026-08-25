বাংলাদেশ

সার বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করতে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা

সার বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করতে সমাজকল্যাণমন্ত্রী অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেনের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করেছে সরকার। এ কমিটি দেশব্যাপী সার উত্তোলন, বিতরণ ও সার-ডিলার নিয়োগ কার্যক্রম পরীক্ষা করে কৃষি মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে।

আজ মঙ্গলবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। কমিটির অপর দুই সদস্য হলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু এবং স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। কৃষি মন্ত্রণালয় এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা করবে।

এর আগে আজ দুপুরে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান বলেছেন, দেশে সারের সংকট নেই, পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। এ ছাড়া প্রচুর সার আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনো ঘাটতি না হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দেশে মোট ১৩ লাখের বেশি (১৩.৬৫৬) মেট্রিক টন সার গুদামে মজুত আছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এ সময় সারের মজুত ছিল ১৩ লাখ মেট্রিক টন।

কোনো কোনো জায়গায় সার বিতরণে অনিয়মের খবর পত্রিকায় আসার কথা উল্লেখ করে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, এটি তাঁরা খেয়াল করেছেন এবং দ্রুত ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।

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