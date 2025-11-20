সুবিধাবঞ্চিত ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য ‘সাপ্তাহিক স্কুল’ চালু করেছে ছাত্রদল
সুবিধাবঞ্চিত ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য ‘সাপ্তাহিক স্কুল’ চালু করেছে ছাত্রদল। বৃহস্পতিবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন বাহাদুর শাহ পার্কে এ শিক্ষালয় উদ্বোধন করেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কাজী জিয়া উদ্দিন বাসিত।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন বাহাদুর শাহ পার্কে ও এর আশপাশে সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা এবং মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সপ্তাহে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার সকাল নয়টা থেকে শিশুদের ক্লাস নেওয়ার কথা জানানো হয়।
শিশুদের ক্লাস নেওয়ার জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দুজন শিক্ষার্থীকে স্থায়ী শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। পথশিশুদের দেওয়া হয়েছে নতুন বই। আলোকিত মানুষ হয়ে এই শিশুরা মানুষের মতো মানুষ হবে বলে প্রত্যাশা আয়োজকদের।
এই উদ্যোগে খুশি বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকায় বসবাস করা ১০ বছর বয়সী মোহাম্মদ সিহাব। সে বলেছে, এখানে অনেকেই পার্কে থাকে। তাদের মা-বাবা নেই। অনেকের পড়াশোনা করার সুযোগ নেই।
সুবিধাবঞ্চিত ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য ‘সাপ্তাহিক স্কুল’ চালুর প্রসঙ্গে কাজী জিয়া উদ্দিন বাসিত বলেন, ‘কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পথশিশুদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে, সে জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ।’
শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া বাংলা বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. লিখন ইসলাম বলেন, ‘কোনো সুবিধাবঞ্চিত শিশু যাতে অপরাধে জড়াতে না পারে, সেই ভাবনা থেকেই উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে। আমরা চেষ্টা করব তাদের শিক্ষার বিষয়টি আরও বড় পরিসরে চালু করতে।’