বিএনপির তিন প্রার্থীর প্রার্থিতা বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানা যেতে পারে রোববার

কুমিল্লা-১০ ও ৪ আসন
বিএনপির তিন প্রার্থীর প্রার্থিতা বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানা যেতে পারে রোববার
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুটি আসনে বিএনপির তিন প্রার্থীর বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে করা পৃথক তিনটি লিভ টু আপিলের ওপর শুনানি শেষ হয়েছে। আগামী রোববার আদেশের জন্য দিন রেখেছেন আপিল বিভাগ।
প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আজ বৃহস্পতিবার আদেশের এই দিন ধার্য করেন।
আসন দুটি হচ্ছে কুমিল্লা-১০ ও কুমিল্লা-৪। এর মধ্যে কুমিল্লা-১০ আসনে বিএনপির প্রার্থী মো. মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়ার প্রার্থিতা ফিরিয়ে দেওয়াসংক্রান্ত হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে একই আসনের প্রার্থী হাসান আহমেদ আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল করেন। এই আসনে বিএনপির আরেক প্রার্থী মো. আবদুল গফুর ভূঁইয়া প্রার্থিতা ফিরে পেতে আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) করেন।
এ ছাড়া কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী প্রার্থিতা ফিরে পেতে আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল করেন। এই আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ।
হাসনাত আবদুল্লাহ, হাসান আহমেদসহ তিন প্রার্থীর জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, পৃথক তিনটি লিভ টু আপিলের শুনানি হয়েছে। একটি মঞ্জুরুল আহসানের। আরেকটি মোবাশ্বের আলমের বিষয়ে। অপরটি গফুর ভূঁইয়ার। আগামী রোববার আদেশের জন্য রাখা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রার্থিতা বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানা যেতে পারে।
পৃথক তিনটি লিভ টু আপিল আজ শুনানির জন্য আপিল বিভাগের কার্যতালিকায় ওঠে। মোবাশ্বের আলমে প্রার্থিতার বিষয়ে করা লিভ টু আপিল কার্যতালিকায় এক নম্বর ক্রমিকে ওঠে। প্রার্থিতা ফিরে পেতে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর করা লিভ টু আপিলটি ওঠে কার্যতালিকার দুই নম্বর ক্রমিকে। আর প্রার্থিতা ফিরে পেতে গফুর ভূঁইয়ার করা লিভ টু আপিলটি কার্যতালিকার ৪ নম্বর ক্রমিকে ওঠে। এর ধারাবাহিকতায় আজ পৃথক লিভ টু আপিলের ওপর শুনানি হয়।
মোবাশ্বেরের প্রার্থিতার বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল
কুমিল্লা-১০ আসনে বিএনপির মোবাশ্বের আলম তাঁর প্রার্থিতা ফিরে পেতে মনোনয়নপত্র বাতিলের সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টে রিট করেছিলেন। রিটের শুনানি নিয়ে ২৫ জানুয়ারি হাইকোর্ট রুল দিয়ে মনোনয়নপত্র বাতিলের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেন। একই সঙ্গে তাঁকে ‘ধানের শীষ’ প্রতীক বরাদ্দ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি ইতিমধ্যে ধানের শীষ প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন। হাইকোর্টের এই আদেশের বিরুদ্ধে একই আসনের প্রার্থী হাসান আহমেদ আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল করেন।
প্রার্থিতা ফিরে পেতে মঞ্জুরুলের লিভ টু আপিল
কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান তাঁর প্রার্থিতা ফিরে পেতে মনোনয়নপত্র বাতিল করে ইসির সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টে রিট করেছিলেন। শুনানি নিয়ে ২১ জানুয়ারি হাইকোর্ট রিটটি সরাসরি খারিজ করে আদেশ দেন।
হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে মঞ্জুরুল আপিল বিভাগে আবেদন করেন। ২৬ জানুয়ারি আপিল বিভাগ শুনানি ২৮ জানুয়ারি (বুধবার) পর্যন্ত মুলতবি করেন। এর মধ্যে হাইকোর্টের আদেশের প্রত্যায়িত অনুলিপি পেয়ে তিনি নিয়মিত লিভ টু আপিল করেন।
প্রার্থিতা ফিরে পেতে গফুর ভূঁইয়ার লিভ টু আপিল
কুমিল্লা-১০ আসনে বিএনপির গফুর ভূঁইয়া দ্বৈত নাগরিক অভিযোগ করে ইসিতে আপিল করেন একই আসনে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তি জোটের প্রার্থী কাজি নুরে আলম সিদ্দিকি। ১৮ জানুয়ারি শুনানির পর গফুর ভূঁইয়ার মনোনয়নপত্র বাতিল করে ইসি।
প্রার্থিতা ফিরে পেতে মনোনয়নপত্র বাতিল করে ইসির দেওয়া সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে গফুর ভূঁইয়া হাইকোর্টে রিট করেন। শুনানি নিয়ে ২২ জানুয়ারি হাইকোর্ট রিট সরাসরি খারিজ করে দেন।
প্রার্থিতা ফিরে পেতে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে গফুর ভূঁইয়া লিভ টু আপিল করেন। লিভ টু আপিলের ওপর গতকাল ও আজ শুনানি হয়।