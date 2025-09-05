জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
তিন দাবিতে প্রশাসনিক ভবনের সামনে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল
সম্পূরক বৃত্তি, জকসু নির্বাচনের রূপরেখা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের অবৈধ বাসস্ট্যান্ড উচ্ছেদের দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা।
বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা তিন দফা দাবি–সংবলিত ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁঠালতলা থেকে শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, শহীদ সাজিদ ভবন, ভাষাশহীদ রফিক ভবন, বিজ্ঞান অনুষদের মাঠসহ পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমাবেত হয়।
এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘হল ভাতা আবাসন, কবে দিবা প্রশাসন’, ‘হল হল হল চাই, জগন্নাথের হল চাই’, ‘হল আমাদের অধিকার, গর্জে ওঠো আরেকবার’, ‘অবৈধ বাসস্ট্যান্ড, উচ্ছেদ করো, করতে হবে’, ‘বাসস্ট্যান্ডে চাঁদাবাজি, মানি না মানব না’, ‘এক দুই তিন চার, হল আমাদের অধিকার’, ‘জকসু জকসু, জকসু চাই’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।
শিক্ষার্থীরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ নষ্ট করছে এই বাসস্ট্যান্ড। অবিলম্বে বাসস্ট্যান্ডসহ অবৈধ ফুটপাত দখলমুক্ত করতে হবে। এখানে ছাত্রীরা কেউ কেউ প্রতিনিয়ত হয়রানিসহ নানা সমস্যায় পড়েন, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় বলতে পারেন না।
সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী জিহাদুল হাসান পলাশ বলেন, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এভাবে বাসস্ট্যান্ড থাকতে পারে না।