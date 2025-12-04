আকিজ সিমেন্টের দুই যুগে নতুন ক্যাম্পেইন ‘সিমেন্টে লোহার শক্তি’
দুই যুগে পদার্পণ উপলক্ষে ‘সিমেন্টে লোহার শক্তি’ শীর্ষক ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেছে দেশের নির্মাণশিল্পের অন্যতম ব্র্যান্ড আকিজ সিমেন্ট।
রাজধানীর র্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে বুধবার রাতে এক অনুষ্ঠানে আকিজ রিসোর্সের চেয়ারম্যান ফারিয়া হোসাইন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ জসিম উদ্দিন ওই ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন।
এ সময় ফারিয়া হোসাইন বলেন, ‘গ্রাহকের বিশ্বাস ও আস্থাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আকিজ সিমেন্ট সব সময় মানসম্মত পণ্য সরবরাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। “সিমেন্টে লোহার শক্তি” ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমরা পণ্যের মান, স্থায়িত্ব ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা নতুনভাবে উপস্থাপন করতে চাই। ভবিষ্যতেও দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে আকিজ সিমেন্ট আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’
শেখ জসিম উদ্দিন বলেন, ‘আকিজ সিমেন্ট দুই যুগের সাফল্যময় যাত্রায় পদার্পণ করেছে। এই দীর্ঘ পথচলায় ভোক্তা, পরিবেশক, প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট সবার অকুণ্ঠ সহযোগিতা, বিশ্বাস ও নিষ্ঠাই আমাদের সাফল্যের মূল ভিত্তি। সবার সমর্থনেই আকিজ সিমেন্ট দেশের নির্মাণশিল্পে একটি নির্ভরযোগ্য নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।’
অনুষ্ঠানে আকিজ সিমেন্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মশিউর রহমান, আকিজ রিসোর্সের চিফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার তৌফিক হাসান, চিফ পিপল অফিসার মোহাম্মদ আফসার উদ্দিন, ডেপুটি সিওও সোহানুর রহমান এবং বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালসের সিএফও মোস্তাক আহমেদ বক্তব্য দেন। এ সময় আকিজ সিমেন্টের বিভিন্ন বিজনেস ইউনিটের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ অন্য অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।