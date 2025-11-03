বাংলাদেশ

১ হাজার ৮৯টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করার সিদ্ধান্ত

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবিতে শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনেছবি: নোমান ছিদ্দিক

সরকারি অনুদান পাওয়া ১ হাজার ৮৯টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শর্ত সাপেক্ষে এমপিওভুক্ত (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

বর্তমানে সরকারি অনুদান পাওয়া ইবতেদায়ি মাদ্রাসা আছে ১ হাজার ৫১৯টি। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের হিসাবে বর্তমানে কয়েক হাজার (কোডভুক্ত) স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা আছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলো জাতীয়করণ করাসহ কয়েকটি দাবিতে কর্মসূচি পালন করে আসছেন স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকেরা।

জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিব এস এম মাসুদুল হক বলেন, শর্ত সাপেক্ষে ১ হাজার ৮৯টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করার জন্য অনুমোদন দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। আজই তাঁরা সেই ফাইল পেয়েছেন। এখন যে কদিন লাগুক, যেসব মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হবে, সেগুলোর শিক্ষকেরা এ বছরের জুলাই মাস থেকে এমপিও সুবিধা পাবেন।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সূত্রমতে, সরকারি অনুদান পাওয়া ১ হাজার ৫১৯টি মাদ্রাসার মধ্যে ১ হাজার ৮৯টিকে এমপিওভুক্ত করার কারণ হলো প্রায় ২০০ মাদ্রাসা ইতিমধ্যে দাখিল মাদ্রাসা হয়ে হয়ে গেছে। আর তিন শর মতো মাদ্রাসার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই। এগুলোর বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত হবে।

