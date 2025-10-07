দেশের সব আদালতের অনলাইন কার্যতালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করতে বিশেষ নির্দেশনা

সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন
দেশের সব আদালতের অনলাইন কার্যতালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করতে বিশেষ নির্দেশনা
অনলাইন কার্যতালিকার ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হলেও দেশের প্রতিটি জেলার আদালতগুলোতে কার্যতালিকার তথ্য প্রতিদিন হালনাগাদ করা হচ্ছে না। এমন প্রেক্ষাপটে বিচারব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও বিচারিক সেবা সহজ করার লক্ষ্যে দেশের সব আদালতের অনলাইন কজলিস্ট সিস্টেম (কার্যতালিকা ব্যবস্থা) নিয়মিত যথাযথভাবে হালনাগাদ করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষ নির্দেশনাসংবলিত সার্কুলার জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন।
দেশের সব আদালতের দৈনিক কার্যতালিকা শতভাগ অনলাইনে প্রদানবিষয়ক সার্কুলারটি আজ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতির আদেশ অনুসারে এ সার্কুলার জারি করা হয়।
সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকীর সই করা সার্কুলারের ভাষ্য, সম্প্রতি এই কোর্টের (হাইকোর্ট বিভাগ) নজরে এসেছে যে অনলাইন কজলিস্ট সিস্টেম পরিপূর্ণভাবে ডেভেলপ করা হলেও দেশের প্রতিটি জেলার আদালতগুলোতে কার্যতালিকার তথ্য প্রতিদিন হালনাগাদ করা হচ্ছে না। যার কারণে বিচারপ্রার্থী জনগণকে তাঁদের নিজ নিজ মামলা সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য আদালতে আসতে হচ্ছে। ফলে বিচার বিভাগ থেকে সেবাগ্রহীতারা বিচার বিভাগ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তিতে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বিচার বিভাগে ডিজিটালাইজেশনের সুফল বিচারপ্রার্থী জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে অনলাইন কজলিস্ট সিস্টেম নিয়মিত হালনাগাদ করা একান্ত আবশ্যক।
সার্কুলারে বলা হয়, আরও নজরে এসেছে যে বিচারব্যবস্থা আধুনিকায়নের নিমিত্ত এবং বিচারিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে দেশের সব আদালতের অনলাইন কজলিস্ট সিস্টেম নিয়মিত হালনাগাদকরণের জন্য এই কোর্ট থেকে নির্দেশনা দিয়ে সার্কুলার জারি করা হলেও ওই নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে না। এমতাবস্থায় বিচারব্যবস্থা আধুনিকায়নের নিমিত্ত এবং বিচারিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে দেশের সব আদালতের অনলাইন কজলিস্ট সিস্টেম নিয়মিত যথাযথভাবে হালনাগাদকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষভাবে নির্দেশনা দেওয়া হলো।