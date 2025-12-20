ওসমান হাদির পরিবার এখন থেকে ঢাবি পরিবারের অংশ: উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান বলেছেন, শরিফ ওসমান বিন হাদির পরিবারকে এখন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার সম্প্রসারিত পরিবারের অংশ হিসেবে বিবেচনা করবে। তিনি বলেন, ‘তাঁর পরিবার আজ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় পরিবারেরই অংশ। এই কঠিন সময়ে ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে যে সহযোগিতা তাঁরা করেছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।’
আজ শনিবার বিকেল পৌনে ৪টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদসংলগ্ন কবরস্থানে ওসমান হাদির দাফন শেষে উপাচার্য এসব কথা বলেন। এ সময় তাঁর পরিবারের সদস্য, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ইনকিলাব মঞ্চের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদসংলগ্ন কবরস্থানটি কেবল একটি দাফনস্থল নয়, এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সম্মান জানানোর একটি প্রতীক। এখানে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি রয়েছে। মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মদানকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের একাধিক সদস্যও এখানে শায়িত আছেন। এই স্থানে ওসমান হাদিকে দাফনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার সন্তানের প্রতি সম্মান জানিয়েছে।’
নিয়াজ আহমেদ জানান, ওসমান হাদির দাফনের বিষয়ে গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্ষদ সিন্ডিকেটের জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন, ‘সেই বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পরিবারের সম্মতি নিয়ে ওসমান হাদিকে এই কবরস্থানে দাফন করা হবে। সিন্ডিকেট সভায় আবেগ ও গভীর সহমর্মিতার সঙ্গে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।’
অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ আরও বলেন, ‘ইসলামের দৃষ্টিতে শহীদের মর্যাদা আলাদা। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসে শহীদের যে বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে, তার প্রতিফলন আমরা আজ এই আয়োজনের মধ্যেও অনুভব করেছি।’