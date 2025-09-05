বাংলাদেশ

পডকাস্ট শো ‘লিগ্যাসি উইথ এমআরএইচ’: দেশের সফল ব্যক্তিদের গল্প শোনার নতুন আয়োজন

দিনার হোসাইন
প্রথম আলো ডটকম ও প্রাইম ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে শুরু হচ্ছে বিশেষ পডকাস্ট শো ‘লিগ্যাসি উইথ এমআরএইচ’ছবি: প্রথম আলো

প্রথম আলো ডটকম ও প্রাইম ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে শুরু হচ্ছে বিশেষ পডকাস্ট শো ‘লিগ্যাসি উইথ এমআরএইচ’। অনুষ্ঠানের প্রতি পর্বে অতিথি হয়ে আসবেন দেশের খ্যাতনামা পেশাজীবী, উদ্যোক্তা ও সফল ব্যক্তিত্বরা। তাঁদের সংগ্রামের অজানা তথ্য, কঠিন সময়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার অভিজ্ঞতা, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনের ভাবনা এবং সফল হয়ে ওঠার গল্প তুলে আনা হবে এই শোতে।

পডকাস্ট শোটি উপস্থাপনা করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মোহাম্মদ রিদওয়ানুল হক। অনুষ্ঠান সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘তরুণ প্রজন্মের যাঁরা এখন নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে চাইছেন, তাঁরা বেশির ভাগ সময় সঠিক পথনির্দেশনার অভাবে থাকেন। ফলে অনেক সময় যথেষ্ট মেধা, আগ্রহ ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও ক্যারিয়ারে ভালো করতে পারেন না। এই সময় দরকার হয় সঠিক দিকনির্দেশনা। তাই যাঁরা নিজের জীবনে একাধিক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছেন, তাঁরাই হতে পারেন তরুণদের জন্য সঠিক পথপ্রদর্শক।’

মোহাম্মদ রিদওয়ানুল হক বলেন, ‘বাংলাদেশের অনুপ্রেরণাদায়ী এমন সফল ব্যক্তিত্বদের গল্প তুলে ধরে তরুণদের পথনির্দেশনা দেওয়া, আত্মবিশ্বাস বাড়ানো এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার বিষয়ে নানা পরামর্শ দেওয়াই এই পডকাস্টের মূল উদ্দেশ্য।’

এরই মধ্যে ‘লিগ্যাসি উইথ এমআরএইচ’ পডকাস্ট শোতে অতিথি হয়ে এসেছেন ড্যাফোডিল গ্রুপ ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ড. মো. সবুর খান; রহিমআফরোজ (বাংলাদেশ) লিমিটেডের গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়াজ রহিম; মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী সৈয়দ মাহবুবুর রহমান; হাতিলের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম এইচ রহমান; গোযায়ানের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও রিদওয়ান হাফিজ প্রমুখ।

ধারণ করা পডকাস্ট শোর পর্বগুলো প্রচার শুরু হবে ৬ সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি শনিবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে প্রথম আলো ডটকম, প্রথম আলো ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে।

প্রতিটি পর্ব প্রচারের পর থাকবে ‘মিট দ্য এক্সপার্ট’-এর সুযোগ। এ জন্য প্রচারিত পর্বটি দেখে সেখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সর্বোচ্চ ২০০ শব্দে লিখে পাঠাতে হবে [email protected] ঠিকানায়। বাছাই করা একজন তরুণ উদ্যোক্তা বা শিক্ষার্থী পাবেন সেই পর্বের অতিথির সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎ বা তাঁর প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখার সুযোগ।

