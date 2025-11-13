বাংলাদেশ

ঐতিহ্যের রজতজয়ন্তীতে ‘বুক কার্নিভাল’

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রকাশনা সংস্থা ঐতিহ্যের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ‘ঐতিহ্য বুক কার্নিভাল ২০২৫’। ১২ নভেম্বর, ২০২৫ছবি: আয়োজকদের সৌজন্যে

প্রকাশনা সংস্থা ঐতিহ্যের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে শুরু হয়েছে ‘ঐতিহ্য বুক কার্নিভাল ২০২৫’। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বুধবার বিকেলে এই কার্নিভালের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হাসনাত আবদুল হাই।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাসনাত আবদুল হাই বলেন, ‘ঐতিহ্য শুধু মুনাফার দিকে খেয়াল রাখেনি, সামাজিক দায়বদ্ধতার চর্চা করেছে। প্রতিষ্ঠানটি দুই বাংলায় এককভাবে এত বেশি রচনাবলি প্রকাশের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।’

স্বাগত বক্তব্যে ঐতিহ্যের প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান নাইম প্রতিষ্ঠানের ২৫ বছরের পথচলার কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, ‘হোঁচট খেয়েছি, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, তবু হাল ছাড়িনি। সব সহকর্মী, লেখক ও পাঠকের আন্তরিকতায় আজ ঐতিহ্য দুই বাংলায় সমাদৃত।’

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক আনোয়ার হোসেইন ও শিক্ষাবিদ মোহীত উল আলম। আনোয়ার হোসেইন তাঁর সঙ্গে ঐতিহ্যের দীর্ঘ সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন। অন্যদিকে মোহীত উল আলম বলেন, ঐতিহ্য বাংলাদেশে প্রকাশনাশিল্পে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

কার্নিভালে ঐতিহ্যের প্যাভিলিয়নে ২৫টি নতুন বইসহ মোট ২ হাজার ৫০০ বই ও ২৫টি রচনাবলি প্রদর্শিত হচ্ছে। সর্বোচ্চ ৭১ শতাংশ ছাড়ে বই বিক্রি ছাড়াও রয়েছে রচনাবলির আলাদা খণ্ড নামমাত্র মূল্যে কেনার সুযোগ। এ ছাড়া ‘ইলহাম’, ‘কাকাতুয়া’, ‘গ্রিপার্মার্ক’ ও ‘নু বুকস’-এর মতো প্রকাশনাও অংশ নিয়েছে। বই বিপণন প্রতিষ্ঠান ‘নির্বাচিত’-এর স্টলে থাকছে নানা প্রকাশনীর বইয়ে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়।

কার্নিভালে আরও রয়েছে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, রাইটার্স ডে, ফোক মেহফিলসহ নানা সাংস্কৃতিক আয়োজন। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

