স্বামীসহ সাবেক সংসদ সদস্য রুবিনা আক্তারের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতফাইল ছবি

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) সৈয়দা রুবিনা আক্তার ও তাঁর স্বামী মো. মোশাররফ হোসেন সরদারের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে দুদকের উপপরিচালক মো. রাশেদুল ইসলাম দুজনের আয়কর নথি জব্দের জন্য আদালতে পৃথক দুটি আবেদন করেন।

রুবিনা আক্তারের বিরুদ্ধে করা আবেদনে বলা হয়, তিনি সংসদ সদস্য থাকাকালে ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ১ কোটি ৫৭ লাখ ১৮ হাজার ৪৪ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন। এ ছাড়া তাঁর নিজের ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাবে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ১৩৯ কোটি ৩৫ লাখ ৮২ হাজার ৯৬৪ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে। এসব অর্থ হস্তান্তর, রূপান্তর ও স্থানান্তর করার মাধ্যমে তিনি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। সুষ্ঠু তদন্তের জন্য তাঁর আয়কর নথি জব্দ করা প্রয়োজন।

মোশাররফ হোসেনের বিরুদ্ধে করা আবেদনে বলা হয়, তিনি ১ কোটি ২৬ লাখ ৪৮ হাজার ৫০৮ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। তাঁর ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাবে ১৮ কোটি ৪৪ লাখ ৭০ হাজার ৪০৪ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে। জ্ঞাতসারে এসব অর্থ হস্তান্তর, স্থানান্তর ও রূপান্তর করায় তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা হয়েছে। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁর আয়কর নথি জব্দ করা প্রয়োজন।

