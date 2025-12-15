আসাবের সভাপতি খোরশেদ আলম, সম্পাদক আসাদুর রহমান
অ্যাসোসিয়েশন অব সার্জনস ফর স্লিপ অ্যাপনিয়া বাংলাদেশের (আসাব) নির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। কমিটির সভাপতি হলেন অধ্যাপক খোরশেদ আলম মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডা. মো. আসাদুর রহমান।
গতকাল শনিবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসাব আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সংগঠনটির কমিটি ঘোষণা করা হয়। সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, নতুন কমিটি আগামী দুই বছর নেতৃত্ব দেবে।
খোরশেদ আলম মজুমদার হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালের পরিচালক। আর আসাদুর রহমান হলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের নাক, কান ও গলা বিভাগের প্রধান।
সংগঠনটির সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন সহকারী অধ্যাপক ডা. সাইফুল ইসলাম এবং কোষাধ্যক্ষ সহযোগী অধ্যাপক ডা. অলি হোসেন।
স্লিপ অ্যাপনিয়া হলো ঘুমানোর সময় শ্বাসনালি কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়া। শ্বাসনালি যতক্ষণ বন্ধ থাকে, রোগী নিশ্বাস নিতে পারেন না। এতে বাইরে থেকে বাতাসের মাধ্যমে অক্সিজেন শরীরে প্রবেশ করতে পারে না। এ কারণে মস্তিষ্ক, হার্ট বা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিনের পর দিন কিছু সময়ের জন্য অক্সিজেনের ঘাটতির ফলে ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। যার প্রভাবে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেড়ে যায়।