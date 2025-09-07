ইনমার ‘থার্টি আন্ডার থার্টি’ পুরস্কার পেলেন প্রথম আলোর ইয়াসির

ইনমার ‘থার্টি আন্ডার থার্টি’ পুরস্কার পেলেন প্রথম আলোর ইয়াসির
সংবাদমাধ্যমের সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল নিউজ মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের (ইনমা) ‘থার্টি আন্ডার থার্টি’ পুরস্কার পেয়েছেন প্রথম আলোর অ্যাডভার্টাইজিং সেলস বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইয়াসির আরাফাত (হৃদয়)। গত শুক্রবার ইনমার ওয়েবসাইটে এ বছর এই পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
গণমাধ্যমে কর্মরত ৩০ বছরের কম বয়সীদের স্বীকৃতি দিতে ইনমা তাদের ‘ইয়াং প্রফেশনালস ইনিশিয়েটিভ’-এর আওতায় এই পুরস্কার দিয়ে থাকে। এবার ষষ্ঠ বছরের মতো এই পুরস্কার দিচ্ছে ইনমা। এ বছর অ্যাডভার্টাইজিং, ডেটা, ম্যানেজমেন্ট, নিউজরুম লিডারশিপ, রিডার রেভিনিউ, লিডারশিপ ও প্রোডাক্ট-এই ছয় শ্রেণিতে ১৬টি দেশের ২৩৮ জন প্রতিযোগীর মধ্য থেকে ৩০ জনকে পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।
ইয়াসির আরাফাত ‘অ্যাডভার্টাইজিং’ শ্রেণিতে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এই শ্রেণিতে পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে বাংলাদেশের আরেক সংবাদমাধ্যম দ্য ডেইলি স্টারের মার্কেটিংয়ের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ সালমান আহমেদ রয়েছেন। এই শ্রেণিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত অপর তিনজন হলেন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন গ্লোব মিডিয়ার সিনিয়র ব্র্যান্ড মার্কেটিং কো–অর্ডিনেটর কিলি কপস, অস্ট্রেলিয়ার নিউজ করপোরেশন অস্ট্রেলিয়ার ডিজিটাল ডিজাইনার রিসি ফেরিগো এবং ভারতের ব্রুট ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড কনটেন্ট প্রোডিউসার কিভলিন সাহনি।
এ বছর আরেকজন বাংলাদেশিও এই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বাংলাভিশনের ডিজিটালের প্রধান রিয়াজুল আলম রাব্বি। ‘ম্যানেজমেন্ট’ শ্রেণিতে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।
পুরস্কারপ্রাপ্তদের ইনমার এক বছরের সদস্যপদ, দুটি মাস্টারক্লাস ট্রেনিং এবং আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনে অনুষ্ঠেয় মিডিয়া ইনোভেশন উইক সম্মেলনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ ও টিকিট দেওয়া হবে। এসব সুবিধা তাঁদের সংবাদমাধ্যম শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি, যোগাযোগের পরিসর সম্প্রসারণ এবং তাঁদের পেশাগত উৎকর্ষ অর্জনে সহায়তা করবে।
এই পুরস্কারের জন্য বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ইনমার বিচারকেরা প্রতিযোগীদের কৃতিত্বের রেকর্ড, সংবাদমাধ্যমের বৃহত্তর পরিসরে প্রভাব রাখার সক্ষমতা এবং ব্যতিক্রমী নেতৃত্বগুণের পরিচয় দেওয়ার মতো দক্ষতা বিবেচনায় নিয়ে থাকেন।
ইয়াসির আরাফাতের বিষয়ে ইনমা বলেছে, বিশ্ব শিক্ষা দিবস নিয়ে বিশেষ ক্রোড়পত্র, এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) স্পেশাল ফিচার–এর মতো প্রথম আলোর বিভিন্ন উদ্যোগে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। এগুলোর মধ্য দিয়ে প্রথম আলো ব্র্যান্ড নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। তা ছাড়া এগুলো গতানুগতিক বিজ্ঞাপনের ধরনকে বিবরণভিত্তিক অভিজ্ঞতায় নিয়ে গেছে। বিকাশমান প্রবণতার দিকে নজর রাখা ইয়াসিরের অর্থবহ কনটেন্ট তৈরি প্রতি আগ্রহ রয়েছে। তিনি বিজ্ঞাপনকে শুধু দৃশ্যমান নয়, বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার পক্ষে। ভবিষ্যতে তিনি অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রিতে উদ্ভাবনী কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে নেতৃত্ব দিতে চান।