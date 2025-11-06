আইনজীবীদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য, মেজবাহউদ্দীন ফরহাদকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান

আইনজীবীদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য, মেজবাহউদ্দীন ফরহাদকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান
আইনজীবীদের সম্পর্কে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য মেজবাহউদ্দীন ফরহাদের আপত্তিকর মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম। একই সঙ্গে তারা মেজবাহউদ্দীনকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
গণমাধ্যমে পাঠানো পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ বৃহস্পতিবার এ প্রতিবাদ জানানো হয়।
বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাবেক সংসদ সদস্য মেজবাহউদ্দীন ফরহাদের ‘ওকালতি যাঁরা করেন, তাঁরা কিন্তু টাউট–বাটপার’ শীর্ষক বক্তব্য বার কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের গোচরে এসেছে। ওই বক্তব্য দিয়ে তিনি শুধু অশালীন এবং সভ্যতা–ভব্যতার সীমারেখাই অতিক্রম করেননি, বরং তাঁর এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি আইন পেশার মতো মহান পেশার সঙ্গে জড়িত আইনজীবীদের অসম্মান করে ফৌজদারি অপরাধও করেছেন।
বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বার কাউন্সিল এমন ঘৃণ্য বক্তব্যের তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছে। একই সঙ্গে মেজবাহউদ্দীন ফরহাদকে নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনার আহ্বান জানাচ্ছে।
সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মো. মাহফুজুর রহমান মিলনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তাঁর (মেজবাহউদ্দীন ফরহাদ) এমন নেতিবাচক বক্তব্যে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সমিতিসহ সারা দেশের বিজ্ঞ আইনজীবীরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি অবিলম্বে মেজবাহউদ্দীন ফরহাদকে জনসম্মুখে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহারসহ ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।
জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বরিশাল–৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য মেজবাহউদ্দীন ফরহাদ সম্প্রতি বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার এক সমাবেশে অনভিপ্রেত বক্তব্য দেন। এ ধরনের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি দেশের সব আইনজীবী সমাজকেই অপমান করেছেন।