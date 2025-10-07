ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে বরণ করা হলো নবীন শিক্ষার্থীদের
‘ফল সেমিস্টারে’ ভর্তি হওয়া নবীন শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করেছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরুল বাড্ডা ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের বরণ করেন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির উপাচার্য সৈয়দ ফারহাত আনোয়ার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মোমেন।
প্রধান অতিথি বলেন, ‘তোমাদের প্রজন্ম বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখিয়েছে, যার ভিত্তি হলো সুশাসন, মানব উন্নয়ন, ন্যায়বিচার ও উন্নয়ন। আমার বিশ্বাস, তোমরা বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তুলতে পারবে।’ তিনি শিক্ষার্থীদের স্যার ফজলে হাসান আবেদের জীবন ও শিক্ষাদর্শন অনুসরণ করার আহ্বান জানান।
শিক্ষার্থীদের দেশ, জাতি ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়ে উপাচার্য বলেন, ‘আমাদের সবাইকে একসঙ্গে মানবকল্যাণে কাজ করতে হবে। স্রষ্টা আমাদের সে জন্যই এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।’ এ ছাড়া তিনি বাছবিচারহীনভাবে ইন্টারনেট ও কৃত্রিম বৃদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেন।
ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে অডিও-ভিজ্যুয়ালের মাধ্যমে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সমৃদ্ধ ইতিহাস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদের শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করানো হয়।
অনুষ্ঠানে চারজন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। এ ছাড়া ভিডিও বার্তায় শিক্ষার্থীদের ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে স্বাগত জানান রেজিস্ট্রার ডেভিড ডাউল্যান্ড। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন স্কুল অব জেনারেল এডুকেশনের ডিন সামিয়া হক, প্রক্টর রুবানা আহমেদ, বিএসআরএম স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিন আরশাদ মাহমুদ চৌধুরী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন স্টুডেন্ট লাইফের জয়েন্ট ডিরেক্টর তাহসিনা রহমান। নৃত্য পরিবেশন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ক্লাব ‘মনন’-এর শিক্ষার্থীরা।