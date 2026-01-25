বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকের বার্ষিক ব্যবসায়িক সম্মেলন

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকের বার্ষিক ব্যবসায়িক সম্মেলন
‘আগামীর ব্যাংক নির্মাণে আজকের অঙ্গীকার’ স্লোগানে অনুষ্ঠিত হলো বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকের ‘বার্ষিক ব্যবসায়িক সম্মেলন ২০২৬’।
সম্প্রতি কক্সবাজারের একটি হোটেলে দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলন শেষ হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ও সার্ক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এসসিসিআই) সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন।
এ সময় জসিম উদ্দিন আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর গ্রাহকসেবা নিশ্চিতে বড় ধরনের বিনিয়োগ এবং সিএমএসএমই খাতের টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতের ওপর জোর দেন। এ ছাড়া তিনি ব্যাংকের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কৌশলগত দিকনির্দেশনা দেন।
সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক মো. ইকবাল হোসেন চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী তারিক মোর্শেদ।
সম্মেলনে ২০২৫ সালে ব্যাংকের সামগ্রিক ব্যবসায়িক সাফল্য ও মূলধন পর্যাপ্ততা, নিয়ন্ত্রিত খেলাপি ঋণ, শক্তিশালী করপোরেট সুশাসন, মজবুত আর্থিক ভিত্তিসহ ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি সুনাম তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি ২০২৬ সালের জন্য ব্যবসার নতুন সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎমুখী কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়।
সম্মেলনে ২০২৫ সালে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে বিভিন্ন শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের বিভাগগুলোকে পুরস্কৃত করা হয়।