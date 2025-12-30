প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারে হামলায় উদ্বেগ জানিয়ে পাঁচ সংগঠনের বিবৃতি

প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারে হামলায় উদ্বেগ জানিয়ে পাঁচ সংগঠনের বিবৃতি
প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও আগুন দেওয়াসহ বাংলাদেশের ‘প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক বিষয়’ নিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছে ইউরোপভিত্তিক পাঁচটি সংগঠন। পাশাাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রধান কাজা কালাসকে চিঠি পাঠিয়েছে তারা। মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো ওই বিবৃতিতে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও মৌলবাদের উত্থান নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।
বিবৃতি দেওয়া সংগঠনগুলো হলো সাউথ এশিয়া ডেমোক্রেটিক ফোরাম, ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ ফোরাম, ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ ইন জার্মানি, আর্থ সিভিলাইজেশন নেটওয়ার্ক ও ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস অ্যালায়েন্স। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন সাউথ এশিয়া ডেমোক্রেটিক ফোরাম, বেলজিয়ামের পক্ষ থেকে পাউলো কাসা, ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ ফোরাম, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষ থেকে ক্রিস ব্ল্যাকবর্ন, ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ ইন জার্মানির পক্ষ থেকে ক্লাউস স্ট্যাম্পেল, আর্থ সিভিলাইজেশন নেটওয়ার্কের (গ্লোবাল নেটওয়ার্ক) পক্ষ থেকে তারিখ গুনারশেল এবং ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস অ্যালায়েন্সের (গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম) পক্ষে অধ্যাপক এ বি এম নাসির।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সংস্থাগুলো ২০২৪ সালের আগস্টের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর থেকে বাংলাদেশের দ্রুত অবনতিশীল মানবাধিকার ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে দেশে ‘মব’ সহিংসতা, রাজনৈতিক নেতা–কর্মীদের দমন–পীড়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়মুক্তি নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, পরিস্থিতি চরম পর্যায়ে পৌঁছায় ১৮ ডিসেম্বর, যখন প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার, ছায়ানট, উদীচীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। এসব ঘটনা আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন নয়; বরং সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পিত রাজনৈতিক দমন–পীড়ন ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের কৌশল।