খেলার মাঠে হঠাৎ অসুস্থ, ফেরা হলো না উপসচিবের
ক্যাডেট কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলছিলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ আশরাফুল আফসার। খেলতে খেলতেই হঠাৎ মাঠে উপুড় হয়ে পড়ে যান তিনি। বন্ধুরা ছুটে এসে বুকে চাপ দিতে থাকেন। পরে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো যায়নি।
রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি মাঠে গতকাল শুক্রবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। রাত সোয়া নয়টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে আশরাফুল আফসারকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ সময় তাঁর ক্যাডেট কলেজের বন্ধু ও ব্যাচমেটরা হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন।
মাঠের একটি ভিডিওতে দেখা যায়, রাতে ফুটবল খেলার এক পর্যায়ে হঠাৎ উপুড় হয়ে পড়ে যান আফসার। এ সময় তাঁকে ঘিরে ধরেন বন্ধুরা। কেউ কেউ তাঁকে বুকে চাপ দিতে থাকেন। কেউ মুখে বাতাস দেওয়ার চেষ্টা করেন, কেউ পানি দেন। নড়াচড়া না করায় কিছুক্ষণ পর তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ২৫তম ব্যাচের কর্মকর্তা আফসারের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর ব্যাচমেট ও বন্ধুদের মধ্যে শোক নেমে এসেছে। তাঁকে নিয়ে বন্ধুরা স্মৃতিচারণা করছেন। কেউ কেউ বলছেন, যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি না হওয়ায় হতাশ ছিলেন তিনি।
চিকিৎসক আবদুন নূর তুষার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘অনেকবার অনেক জায়গায় বলেছি, বাধ্যতামূলকভাবে সকলকে সিপিআর (কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন) প্রশিক্ষণ দিতে। তামিম ইকবাল বেঁচেছিল এ কারণে। আর সরকারি কর্মকর্তা বাঁচলেন না!’
আশরাফুল আফসারের বয়স ৪৭ বছর। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে জানাজা শেষে আফসারকে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।
উপসচিব আশরাফুল আফসারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আবদুল মঈন খান। মন্ত্রী শোকবার্তায় আশরাফুল আফসারের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার, স্বজন ও সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
মন্ত্রী বলেন, মোহাম্মদ আশরাফুল আফসারের মৃত্যুতে স্থানীয় সরকার বিভাগ একজন দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে হারিয়েছে। সরকারি দায়িত্ব পালনে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।