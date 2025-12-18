ওবায়দুল কাদের, বাহাউদ্দিন নাছিমসহ ৭ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল

ওবায়দুল কাদের, বাহাউদ্দিন নাছিমসহ ৭ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমসহ সাত আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) দাখিল করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কর্মরত সাংবাদিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এ তথ্য জানান প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম।
এ মামলায় সাতজনকে আসামি করা হয়েছে। ওবায়দুল কাদের ও বাহাউদ্দিন নাছিম ছাড়া অপর আসামিরা হলেন সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল এবং ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-২-এ এই মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।