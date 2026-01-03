বাংলাদেশ

বগুড়ায় তারেকের মনোনয়নপত্র বৈধ, খালেদা জিয়ার নির্বাচন কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
বগুড়া
খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বগুড়া-৬ (সদর) আসনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকা বগুড়ার জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান এ ঘোষণা দেন।

এদিকে বগুড়া-৭ (গাবতলী ও শাজাহানপুর) আসনে বিএনপির সদ্য প্রয়াত চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নির্বাচনী কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আজ বেলা ১১টার দিকে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইকালে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকা বগুড়ার জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান এ ঘোষণা দেন।

রিটার্নিং কর্মকর্তা তৌফিকুর রহমান বলেন, বগুড়া-৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী তারেক রহমানের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করে কোনো ধরনের ত্রুটি পাওয়া যায়নি। এ কারণে তাঁর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খালেদা জিয়ার মনোনয়নপত্রের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত ৩০ ডিসেম্বর সকাল ছয়টায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রটির বিষয়ে সব ধরনের নির্বাচনী কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করা হলো।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, ২০০৮ সাল পর্যন্ত সব জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-৬ আসন বিএনপির দখলে ছিল। এর মধ্যে ১৯৯৬ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত চারবার সংসদ সদস্য হন খালেদা জিয়া। ২০১৪ সালে এ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাপার নুরুল ইসলাম বিজয়ী হন। ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তবে তিনি শপথ না নেওয়ায় উপনির্বাচনে বিএনপির গোলাম মো. সিরাজ বিজয়ী হন। পরে দলীয় সিদ্ধান্তে পদত্যাগ করলে আরেকটি উপনির্বাচনে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রাগেবুল আহসান বিজয়ী হন। ২০২৪ সালের নির্বাচনেও তিনি জয়ী হন। এবার এখানে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে প্রার্থী করেছে বিএনপি।

বগুড়ার গাবতলীতে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বাড়ি। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাঁর স্ত্রী খালেদা জিয়া প্রথমবারের মতো বগুড়া-৭ আসনে বিএনপির প্রার্থী হয়ে জয়ী হন। তবে জয়ের পর প্রতিবারই খালেদা জিয়া আসনটি ছেড়ে দিলে উপনির্বাচন হয়। তিনটি উপনির্বাচনে বিজয়ী হন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা হেলালুজ্জামান তালুকদার। ২০০৮ সালের উপনির্বাচনে দলের স্থায়ী কমিটির প্রয়াত সদস্য মওদুদ আহমদ জয়ী হন।

এবার বগুড়া-৭ আসনে দলের সিদ্ধান্তে মনোনয়নপত্র জমা দেন গাবতলী উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোরশেদ মিল্টন। তাঁর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

