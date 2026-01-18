নিউইয়র্কে ইউএসবিসিসিআই আয়োজিত অনুষ্ঠানে শেখ জসিম উদ্দিন

নিউইয়র্কে ইউএসবিসিসিআই আয়োজিত অনুষ্ঠানে শেখ জসিম উদ্দিন
ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ইউএসবিসিসিআই) আয়োজনে গত বুধবার নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয় ‘এক্সক্লুসিভ মিট অ্যান্ড গ্রিট নেটওয়ার্কিং সেশন’। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম শিল্প গ্রুপ আকিজ রিসোর্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ জসিম উদ্দিন।
অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের ব্যবসায়ী নেতারা, পেশাজীবী ও কমিউনিটি প্রতিনিধিরা অংশ নেন। আলোচনায় নেতৃত্ব, বিনিয়োগ সম্ভাবনা, টেকসই উন্নয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা জোরদারের বিভিন্ন দিক গুরুত্বের সঙ্গে উঠে আসে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গঠনমূলক মতবিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির অঙ্গীকার আরও সুদৃঢ় হয়।
অনুষ্ঠানে শেখ জসিম উদ্দিন আকিজ রিসোর্সের বহুমুখী শিল্প কার্যক্রম, বৈশ্বিক বাজারে সম্প্রসারণ পরিকল্পনা, উদ্ভাবন নির্ভর ব্যবসা কৌশল এবং টেকসই ও নৈতিক ব্যবসা চর্চার প্রতি গ্রুপের অঙ্গীকার তুলে ধরেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্ব গড়ে তোলার ওপরও আলোকপাত করেন।
ইউএসবিসিসিআইয়ের সভাপতি মো. লিটন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন আকিজ রিসোর্সের চিফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার মোহাম্মদ তৌফিক হাসান এবং আকিজ কনসাল্টিংয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহরিয়ার ইশতিয়াক।