শুভ সকাল। আজ ১৭ নভেম্বর, মঙ্গলবার। গতকাল সোমবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিং থেকে মিয়ানমারের উপকূলীয় কিয়াউকফিউ বন্দর। এই বন্দর থেকে সমুদ্রপথে বাংলাদেশ। এই পথ ধরে কুনমিংয়ের সঙ্গে বাংলাদেশকে যুক্ত করে একটি অর্থনৈতিক করিডরের প্রস্তাব দিয়েছে চীন। বিস্তারিত পড়ুন...
তৈরি পোশাকশ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণে গঠিত নিম্নতম মজুরি বোর্ডের তৃতীয় সভা হওয়ার কথা ছিল সোমবার বেলা ১১টায়। কিন্তু সভা শুরু হওয়ার মাত্র ২-৩ ঘণ্টা আগে হঠাৎ করে এই সভা স্থগিত করা হয়। আজকের সভায় মালিকপক্ষের মজুরি প্রস্তাব জমা দেওয়ার কথা ছিল। মালিকেরা প্রস্তাব জমা দিলে এরপর মজুরি পুনর্নির্ধারণের মূল আলোচনা শুরু হতো। বিস্তারিত পড়ুন...
যুক্তরাষ্ট্রের তরুণী মারাইয়া রিফ। যৌনকর্মের উদ্দেশ্যে পাচারের শিকার হয়েছিলেন তিনি। এক সময় সেখান থেকে বেঁচেও ফেরেন তিনি। মানুষ তাঁর কাছে এ ঘটনা সম্পর্কে জানতে সাধারণত শুরুতেই যে বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেন, তা হলো ক্রেইগলিস্টের একটি বিজ্ঞাপন। ওই বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরেই মারাইয়া রিফ সান দিয়েগোর হিলটন হোটেলে একটি ‘মডেলিং ফটোশুটে’ গিয়েছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ১৯ বছর। বিস্তারিত পড়ুন...
ক্ষমতা হারানোর দুই বছরের বেশি সময় পর আওয়ামী লীগের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে আবার আলোচনায় এসেছে। ঝটিকা মিছিল, ককটেল ফাটানো, বাসে আগুন দেওয়া—এসব নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। কিন্তু শুধু ঘটনাগুলো দেখলে কি বোঝা যাবে, দলটা আসলে কী করতে চাইছে? এত বছর দেশ চালানোর পর তাদের রাজনীতির ধরন এমন হলো কেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেয়ে বরং কয়েকটি ভিন্ন হাইপোথিসিস দিয়ে ঘটনাগুলোকে একটু গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করা যাক। বিস্তারিত পড়ুন...
প্রায় ছয় দশক পর সেই সিদ্ধান্তের পেছনের পারিবারিক কারণ নিয়ে মুখ খুলেছেন তাঁদের মেয়ে সাবা আলী খান। সম্প্রতি সিদ্ধার্থ কান্নানের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় সাবা জানিয়েছেন, তাঁর মা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন মূলত বিয়েটি সামাজিক ও পারিবারিকভাবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য। তাঁর দাদি, অর্থাৎ মনসুর আলী খান পতৌদির মা, অন্যথায় এই বিয়েতে সম্মতি দিতেন না। বিস্তারিত পড়ুন...