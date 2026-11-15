বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে ফার্মাসিয়া লিমিটেডের উদ্যোগে র্যালি
বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে ডায়াবেটিস সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যসচেতন জীবনযাপনে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ফার্মাসিয়া লিমিটেডের উদ্যোগে এবং প্রতিষ্ঠানটির সুগার সাবস্টিটিউট ব্র্যান্ড সুইট ড্রপের সৌজন্যে দেশব্যাপী বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল।
এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল শনিবার (১৪ নভেম্বর) সকাল ৯টায় রাজধানীর জিয়া উদ্যানের সামনে থেকে বর্ণাঢ্য র্যালি শুরু হয়। র্যালিটি জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে গিয়ে শেষ হয়।
র্যালিতে ফার্মাসিয়া লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) তপন কুমার রায়, মার্কেটিং বিভাগের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার বিমল চন্দ্র সাহা ও সেলস বিভাগের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার পুলক কুমার পলসহ কোম্পানির অন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় শহরেও এ ধরনের সচেতনতামূলক র্যালির আয়োজন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশব্যাপী ডায়াবেটিস সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।