কালশীতে মাদক কারবারির ছুরিকাঘাতে যুবক আহত
রাজধানীর মিরপুরের পল্লবী থানার কালশী এলাকায় বিহারি ক্যাম্পে মাদক বিক্রেতার ছুরিকাঘাতে মো. সাগর (২৭) নামের এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি ওই এলাকার একটি দোকানের কর্মচারী।
আহত সাগরের স্বজনেরা জানিয়েছেন, বুধবার রাত সাড়ে আটটার দিকে কর্মস্থল থেকে বাসায় ফিরছিলেন সাগর। এ সময় তিনি মিল্লাদ ক্যাম্পে তাঁর বোনের বাসায় সামনে মাদক বিক্রেতাদের বেচাকেনা করতে দেখেন। এর প্রতিবাদ করায় মাদক কারবারি জনি তাঁকে পেটে ছুরিকাঘাত করেন। সাগর পল্লবী কালশী রোডের ই-ব্লকের বিহারি ক্যাম্পের মৃত আবদুল গফুরের ছেলে।
সাগরের বোন রেশমা আক্তার জানান, খবর পেয়ে স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেন। এরপর সেখান থেকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, আহত সাগর জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।