পিএসসির সাবেক গাড়িচালক আবেদ আলীর ‘সহযোগী’ জাকারিয়ার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

পিএসসির সাবেক গাড়িচালক আবেদ আলীর ‘সহযোগী’ জাকারিয়ার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সাবেক গাড়িচালক সৈয়দ আবেদ আলীর ‘সহযোগী’ মো. জাকারিয়া রহমানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
দুদকের পক্ষে সংস্থার সহকারী পরিচালক আল-আমিন আবেদনটি করেন। আবেদনে বলা হয়, জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে আবেদ আলীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক। তদন্তকালে আবেদ আলীর সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক ব্যাংকিং লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে জাকারিয়া রহমান একজন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে সংঘবদ্ধ প্রশ্নফাঁস চক্রের সঙ্গে জড়িত। তিনি দেশ থেকে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। এ অবস্থায় তাঁর বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞার আদেশ একান্ত জরুরি।