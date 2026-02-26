বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সহিংসতা: জামিন পেলেন সাবেক সংসদ সদস্য আবদুর রহমান বদি
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় বগুড়ায় সংঘটিত সহিংসতার অভিযোগে করা এক মামলায় কক্সবাজারের সাবেক সংসদ সদস্য আবদুর রহমান বদিকে অন্তবর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট।
জামিন চেয়ে তাঁর করা আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি মো. আতোয়ার রহমান ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ বৃহস্পতিবার রুলসহ এ জামিন দেন।
আদালতে জামিন আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন আইনজীবী পূর্ণিমা জাহান। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. এমরান খান।
পরে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. এমরান খান প্রথম আলোকে বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট বগুড়ায় সহিংসতার ঘটনায় করা ওই মামলায় আবদুর রহমান বদিকে অর্থের জোগানদাতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ থেকে জামিনের বিরোধিতা করা হয়। হাইকোর্ট রুল দিয়ে বদিকে ছয় মাসের অন্তবর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন। এই জামিনের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
এর আগে ২০২৪ সালের ২০ আগস্ট চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ এলাকা থেকে আবদুর রহমান বদিকে গ্রেপ্তার করে র্যাব। কক্সবাজারের টেকনাফে একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে সেদিন র্যাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়।
আবদুর রহমান বদি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নবম ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কক্সবাজার-৪ (উখিয়া-টেকনাফ) আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। দুর্নীতির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হওয়ায় একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বদির পরিবর্তে তাঁর স্ত্রী শাহীন আক্তারকে মনোনয়ন দেয় আওয়ামী লীগ। তিনি দুই দফায়ই সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।