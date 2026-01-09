জয়সোয়ালের দাবি, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলাকে ব্যক্তিগত শত্রুতা-প্রতিহিংসা বলা হচ্ছে

জয়সোয়ালের দাবি, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলাকে ব্যক্তিগত শত্রুতা-প্রতিহিংসা বলা হচ্ছে
বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলাকে ব্যক্তিগত শত্রুতা, প্রতিহিংসা এবং রাজনৈতিক মতভিন্নতাসহ অন্যান্য কারণে সংঘটিত ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল। তিনি বলেছেন, এর মধ্য দিয়ে শুধু এসব ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।
আজ শুক্রবার নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে এ কথাগুলো বলেন জয়সোয়াল।
প্রশ্নের জবাবে রণধীর জয়সোয়াল বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর বাজেভাবে আক্রমণের পুনরাবৃত্তি হতে দেখছি। চরমপন্থীরা তাদের বাড়িতে ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা করছে।’
এ ধরনের ‘সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলি’ দ্রুততার সঙ্গে ও দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করা দরকার উল্লেখ করে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, ‘আমরা এই সমস্যাজনক প্রবণতাও দেখছি, এ ধরনের ঘটনাগুলোকে ব্যক্তিগত শত্রুতা, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, রাজনৈতিক মতভিন্নতা ও অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কারণে সংঘটিত বলে বলা হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে শুধু চরমপন্থী ও এসব অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা বাড়ছে।’
পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের যুদ্ধবিমান জেএফ–১৭ থান্ডার কেনার আলোচনা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জয়সোয়াল বলেছেন, ‘আমরা আমাদের নিরাপত্তা স্বার্থসংশ্লিষ্ট সব বিষয়ের ওপর নিবিড়ভাবে নজর রাখছি।’
সম্প্রতি বাংলাদেশের বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন ইসলামাবাদে পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল জহির আহমেদ বাবর সিধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পাকিস্তান থেকে জেএফ–১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়ে আলোচনা হয় বলে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তবে বিষয়টি এখনো একটি পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের আইএসপিআর জানিয়েছে।