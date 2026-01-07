এবার দুদকের মামলায় গ্রেপ্তার জিয়াউল আহসান

এবার দুদকের মামলায় গ্রেপ্তার জিয়াউল আহসান
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল (বরখাস্ত) জিয়াউল আহসানকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এ তথ্য জানান।
রিয়াজ হোসেন বলেন, আজ সকাল ১০টায় জিয়াউল আহসানকে ঢাকা মহানগর আদালতের হাজতখানায় এনে রাখা হয়। বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে তাঁকে আদালতের এজলাসে তোলা হয়। ৪০ মিনিট পর তাঁকে দুদকের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা সংস্থার উপপরিচালক হাফিজুল ইসলাম। আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।
আবেদনে বলা হয়, জিয়াউল আহসান ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাঁর নিজ নামে ২২ কোটি ২৭ লাখ ৭৮ হাজার টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। অনুমোদিত সীমা লঙ্ঘন করে ৫৫ হাজার মার্কিন ডলার জমা করেছেন। বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা ও উত্তোলন করেছেন। এসব অর্থ তাঁর স্ত্রী নুসরাত জাহানের সহযোগিতা-যোগসাজশে বিভিন্ন ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের নামে স্থানান্তর, হস্তান্তর ও রূপান্তর করেছেন। তাঁর নামে থাকা ৮টি ব্যাংক হিসাবে প্রায় ১২০ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন হয়েছে। একজন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা হিসেবে নিজ পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে জিয়াউল আহসান ও তাঁর স্ত্রী নুসরাত জাহান দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে অপরাধ করেছেন। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলাটি সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামি জিয়াউল আহসানকে গ্রেপ্তার দেখানো প্রয়োজন।
২০২৪ সালের আগস্টে জিয়াউল আহসানকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন থেকে তিনি কারাগারে আছেন।